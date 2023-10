Claudia López: “El petrismo lleva cinco años tratando de parar la primera línea del Metro”

Continúa la puja entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá, por la construcción del Metro de la ciudad. De nuevo el proyecto de movilidad más importante de la ciudad entra a discusión y se oscurece su panorama.

A la reciente visita del presidente Gustavo Petro a China para renegociar la posible modificación del metro y construir una línea subterránea se suma la decisión de un juez de suspender la licitación para construir el Corredor Verde de la carrera séptima.

“Candidatos del Nuevo Liberalismo, el partido de Carlos Fernando Galán, pusieron una acción judicial y lograron que un juez pare la licitación del Corredor Verde. Dice que no se podrá hacer ningún proyecto que tenga carriles y buses eléctricos sobre la séptima”, dijo la alcaldesa Claudia López.

En conversación con 6AM Hoy por Hoy, la mandataria de la ciudad acusó al petrismo de obstaculizar el avance del proyecto del Metro y al Nuevo Liberalismo de evitar el desarrollo de otros proyectos urbanos que tienen relación directa con el primero.

“No es nuevo, el petrismo lleva cinco años tratando de parar la primera línea del Metro para hacer un tramo subterráneo en la Caracas. Ha hecho todas las acciones judiciales y políticas para pararlo”, señaló López.

“Ninguna obra se paga con tarjeta de crédito”

Uno de los puntos más álgidos de la discusión se dio tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de tener la disposición de financiar la totalidad del proyecto del Metro de Bogotá, en caso de que se lograra implementar los cambios propuestos sobre el mismo.

Su idea es dividir el Metro en tres tramos, no en dos como se diseñó inicialmente. Dos de ellos, los que llevarían el sistema hasta las localidades de Suba y Engativá, así como el de la avenida Caracas, se reformularían para hacerlos soterrados.

Según la alcaldesa, el presidente busca “parar la licitación y la obra que está en curso, con lo cual perderemos tiempo y lo invertido”.

También propone “cambiar el trazado, que el metro ya no vaya por la Caracas, como está previsto, sino que vaya por la carrera 13; no elevado, sino subterráneo”, agregó la alcaldesa. Apuntó además que la obra tardaría diez años más, hasta el 2038 aproximadamente.

El costo adicional de hacer los cambios, que en parte es el motivo del último viaje del presidente Petro a China, sería de aproximadamente 15 billones de pesos. Suma que el mandatario aseguró que podría financiar para plantear de nuevo la forma del proyecto.

Ante esto, la alcaldesa de Bogotá mostró su disgusto y oposición por el interés del mandatario en tomar decisiones sobre uno de los proyectos más antiguos, importantes y discutidos de la capital, aunque no pueda hacerlo jurídicamente.

“Cuando el presidente dice muy generosamente ‘yo ofrezco pagar el 100% del Metro’, yo quiero recordar que el Metro y ninguna obra se paga con tarjeta de crédito, se paga con los impuestos de los bogotanos”, aseveró.

“Eso es un anuncio de que le van a cobrar a los colombianos 15 billones de pesos más en impuestos para dedicárselos a un proyecto que ya está contratado y licitado y para que se demore diez años más”, agregó.

Según información entregada por la alcaldesa, el tramo del Metro que ya está contratado e inició obras va en un 25% de ejecución. Al menos 4.200 personas trabajan actualmente en su construcción. Esto se estancaría en caso de aplicar cambios al proyecto.

López explicó que aproximadamente el 80% de los habitantes de Bogotá se movilizan en transporte público todos los días.

Pero la propuesta del presidente Petro no modifica la cantidad de personas que podría transportar el sistema en cada operación

“El metro va a cargar el mismo número de pasajeros si es subterráneo o elevado”, comentó. A lo que agregó que “hay mayores riesgos geológicos y de otro tipo cuando es subterráneo. Esas valoraciones no son políticas, son técnicas”.

Hizo énfasis en que los problemas de planeación urbana de la ciudad y de ejecución de proyectos para abordar asuntos como el de la movilidad, tienen gran influencia de los mensajes que los políticos entregan a la ciudadanía.

“Bogotá lleva cuarenta años hablando sobre el Metro y no se ha hecho nada. Los políticos en campaña lo que proponen hacer es parar, sabotear y muchas veces lo logran”, señaló.

“Los políticos que paran las obras no usan transporte público”

A la discusión entre el Distrito y el Gobierno Nacional por el rediseño, financiación y construcción del Metro de Bogotá, se suma la decisión más reciente de un tribunal de la ciudad en contra de la administración.

El Juzgado 35 Administrativo del Circuito de Bogotá resolvió el pasado 25 de octubre una acción popular interpuesta por los integrantes del partido Nuevo Liberalismo Diego Escallón Arango y Juan Esteban Matallana. Su respuesta fue en contra del Distrito y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

La orden fue suspender de inmediato la licitación para construir el proyecto Corredor Verde Séptima. Lo anterior, hasta que la administración ajuste el diseño del proyecto y elimine la construcción de troncales para el sistema de transporte público eléctrico.

“Por cuenta de esta acción judicial, los 48 mil millones de pesos de sus impuestos que se habían invertido en los estudios, los diseños y las licitaciones de la séptima, se van a la caneca”, expresó la alcaldesa.

También explicó que “todo ese proyecto tendrá que empezar de cero, con lo cual no vamos a tener una solución de corto plazo para el transporte público, que usa el 80% de los bogotanos”.

La decisión judicial no solo afecta la transformación de la carrera sétima. También tiene un impacto directo sobre el diseño de sistema Metro de la ciudad.

“La séptima es una de las tres alimentadoras del Metro. Está diseñada para que en la calle 72 bajaran los buses eléctricos hasta la Caracas, para que los ciudadanos con un mismo tiquete pudieran hacer transbordo de los buses eléctricos al Metro”, explicó López.

Acusó a los integrantes del Nuevo Liberalismo que interpusieron la acción legal, por influir la pérdida de los recursos invertidos en el proyecto.

“48 mil millones de pesos se acaban de quedar, por la acción judicial de dos candidatos del Nuevo Liberalismo, en la caneca. Y todo lo que se ha hecho en este gobierno y en anteriores para mejorar la séptima, a la caneca”, expresó la alcaldesa.

Y agregó: “esos políticos que paran las obras no usan transporte público, no van con usted en un bus, perdiendo hora y media diaria en un trayecto”.

Nuevamente los políticos interponen sus intereses y dañan a los ciudadanos.

El Petrismo insiste en parar la Linea1 del Metro, demorarse unos 10 años más y pagar $15 billones más.

Y dos candidatos del Nuevo Liberalismo lograron parar el Corredor Verde y el juez ordena que nunca se… pic.twitter.com/35a3v79ZPx — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) October 26, 2023

“El contrato de las obras no lo hace el presidente”

Durante su comunicación con 6AM Hoy por Hoy, la alcaldesa Claudia López hizo un llamado a la ciudadanía para que en las elecciones territoriales del 29 de octubre tomen la decisión más adecuada para darle curso a los proyectos de la ciudad.

Reconoció que su período como mandataria finalizará en un par de meses, pero serán el próximo mandatario y los nuevos integrantes del Concejo de Bogotá quienes tomen las decisiones que son competencia del Distrito y no del Gobierno Nacional.

“El contrato de las obras de Bogotá no lo hace el presidente, esos proyectos y contratos los hace y los firma la Alcaldía Mayor de Bogotá”, comentó.

Y agregó: “el presidente no los puede pagar. Él puede decir, inventarse, proponer, dividir, polarizar, pero no lo puede pagar porque él no es el que hace el contrato. Los hace, los firma y los ejecuta la Alcaldía”.

Aseguró que el presidente Gustavo Petro y los integrantes del partido Nuevo Liberalismo, “están saboteando la conexión de la primera y segunda línea del Metro”.

“El presidente, por muy importante que sea, este u otro, no puede parar las obras de Bogotá”, aseveró. “Si yo no me hubiera parado en la raya a defender los impuestos de los bogotanos, el presidente Petro habría parado el Metro”, concluyó.