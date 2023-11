Exconcejala Nancy Henao renuncia al Partido Verde tras nombramiento por Mauricio Salazar

Pereira

Tras conocerse la segunda designación que realiza el alcalde electo de Pereira, Mauricio Salazar, quien anunció que la exconcejal Nancy Henao será la nueva secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental de la capital risaraldense, se generó un nuevo revuelo al interior del Partido Verde, pues ya se había decidido no apoyar a Salazar ni en campaña ni en el mandato que inicia el 1 de enero de 2024, razón por la que los dirigentes del partido en Risaralda, solicitaron la renuncia inmediata de Henao.

Por medio de sus redes sociales, el representante a la Cámara, Alejandro García, indicó: “Este nombramiento que hace el Alcalde electo Salazar a Nancy Henao no tiene ningún respaldo ni beneplácito del @PartidoVerdeCoL. Lo recibe la Concejal a título personal y espero muy pronto se aparte del Partido como lo anunció, pues no somos ni planeamos ser partido de gobierno”.

Asimismo, se pronunció la representante Carolina Giraldo, quien expresó por X: “Nadie puede negar la gran profesional que es Nancy Henao. Estudiada y preparada, capaz de hacer una gran labor en donde esté. Sin embargo, hoy me sorprende y me aparto de su decisión de pertenecer a la nueva administración. Es importante aclarar que esta NO es una postura de Partido y que seguiremos haciendo un trabajo desde la independencia y la rigurosidad”.

Ante estas solicitudes, la exconcejala presentó una sentida carta en la que no sólo anuncia su retiro del partido luego de más de 10 años de militancia, sino que da cuenta de todos los inconvenientes que tuvo en sus intentos por ser candidata a la Gobernación de Risaralda y la Alcaldía de Pereira, alcaldía que también buscó ser ocupada por Carolina Giraldo en la contienda de 2019, hasta que, según relató en su carta “sin que lo entendiéramos ni los militantes, ni la ciudadanía, una persona que no se había visto en el partido y que venía del fajardismo, liderado por un exrector de universidad, mediante un mecanismo bien folclórico, se llevó la candidatura”, esto refiriéndose a Alejandro García.

En su carta, Henao deja clara su evidente incompatibilidad y sus diferencias con el representante a la cámara, además de las constantes desavenencias entre los congresistas García y Giraldo, que se vieron marcadas en estas elecciones que acaban de pasar en las que cada uno, aún siendo del mismo partido, dirigió sus apuestas y apoyos a candidaturas diferentes.

Finalmente, la exconcejala manifiesta: “No quiero seguir en un partido tomado por asalto desde fuera en su instancia directiva, donde creen que destruir a la única figura anticorrupción genuina que ha tenido Risaralda como es Carolina Giraldo, es su máximo reto... De nuevo agradezco esta experiencia irrepetible, solo desde dentro se comprende el mundo político”.

Así las cosas, queda confirmada la renuncia de Nancy Henao y su aceptación al cargo designado por el alcalde electo, Mauricio Salazar, como la nueva secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental de Pereira para el periodo 2024 - 2027.

