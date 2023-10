Es uno de los días más emocionantes de mi vida: alcalde electo de Duitama

Tunja

El joven abogado, José Luis Bohórquez fue elegido el domingo 29 de octubre como nuevo alcalde de Duitama, lo hizo en su segundo intento por llegar a ese cargo.

En entrevista con Caracol Radio, Bohórquez aseguró que llegó a la Perla de Boyacá a trabajar por todos. “Aquí vinimos a trabajar por la ciudad y no a servirnos de la ciudad”.

Recordó cómo empezó a sentir el apoyo de la gente. “He sentido una energía hace algunos días que me decía que íbamos muy bien y que podíamos lograr una victoria, tenía miedo a las maquinarias, la verdad porque uno puede hacer el mejor trabajo del mundo, pero en el último día eso en cajitas de chicles y de fósforos mueven de todo”, advirtió.

Emocionado aprovechó para agradecer el apoyo ciudadano. “Quiero agradecerle a la vida porque con lo que está pasando hoy ha premiado esfuerzo, la transparencia y la dedicación, este es un logro hecho con las uñas”, destacó.

Celebró que lo hayan elegido sin conocerlo. “A la gente, gracias infinitas porque han confiado en un desconocido, porque han confiado en alguien que está para apórtales a esta ciudad, pero por otro lado decirle a la gente que no voto por mí, que aquí venimos a gobernar para todos, que lo hacemos con mucho respeto, venimos a hacer un trabajo para todos”, aseguró el alcalde electo de Duitama.

Frente al apoyo al Pacto Histórico esto dijo: “Lo más importante agradecer a la gente del

Pacto Histórico, venimos a dar ejemplo y a no dar vergüenza y aquí más que un hombre del Pacto no hay un borrego o una persona fanática, aquí sabemos que el Pacto ha tenido cosas interesantes pero también grandes desaciertos y aquí venimos a ser una voz no solo de apoyo sino a la vez crítica y de autocrítica, necesitamos que el presidente Gustavo Petro nos responda con recursos y con proyectos porque Duitama le acaba de responder”.

Recordó que Duitama tendrá comunicación directa con el Gobierno Nacional. “Esa es la garantía que nosotros tenemos y es que podemos tener la mayor inversión pública en la historia de Duitama porque tenemos una línea con el Gobierno, que nos permite mayor gestión, una eficacia mayor en la gestión de proyectos”.

Y adelantó algo de lo que será su gabinete. “Ya empezaremos a hacer un trabajo juicioso de empezar a convocar porque aquí no hay puestos amañados ni nada comprometido, esa es la belleza de este triunfo, que todo está por construir, hasta el equipo de Gobierno, buscaremos gente interesante que le quiera apostar a eso a una buena transformación, con transparencia y con méritos”, aseguró José Luis Bohórquez, alcalde de electo en la ciudad de Duitama.