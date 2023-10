Sin triunfalismo, espero superar la votación del actual Gobernador: Erasmo Zuleta

Montería

Faltando pocos días para que se lleven a cabo las elecciones territoriales, el candidato a la Gobernación de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, visitó Caracol Radio y habló de algunas de las propuestas de su programa ‘Córdoba Primero’.

Zuleta Bechara, quien a lo largo de la contienda electoral ha figurado como el candidato con mayor favorabilidad en las encuestas, dijo que “sin triunfalismo, espero superar la votación del actual Gobernador, Orlando Benítez”.

“Necesito que los cordobeses salgan a votar el 29 de octubre, todos los votos son necesarios, no puede faltar uno solo. Nunca he sido un hombre triunfalista, al contrario, he construido mi camino con trabajo y sacrificio, siempre de la mano de Dios. Entonces, sin triunfalismo, espero superar la votación del actual Gobernador, Orlando Benítez”, manifestó el candidato avalado por la coalición ‘Córdoba Primero’.

La meta de Erasmo Zuleta no es un reto menor, toda vez que Orlando Benítez Mora se convirtió en el 2019 en el gobernador más votado en la historia política de este departamento, alcanzando 449.707 apoyos en las urnas. Arrasó con el 54.60% de la votación y dominó las elecciones en 26 de 30 municipios del departamento.

PROPUESTAS

De ser elegido gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta anunció que convocará a las organizaciones públicas y privadas, para que de la mano de la Gobernación y el Banco de Alimentos de Colombia, se ponga en marcha un plan de erradicación del hambre, reducir la desnutrición y activar la ruralidad.

“Tenemos que hacer que las cosas pasen, y aumentar la productividad en el campo cordobés, es una tarea pendiente en la que vamos a trabajar desde el primer día, porque con ellos no solo generamos ingresos a las familias campesinas, sino que ayúdanos a resolver el problema del hambre que afecta a nuestro país, especialmente a los niños y niñas menores de 5 años que mueren por desnutrición, lo que es inadmisible que ocurra en Colombia, teniendo regiones altamente fértiles”, expresó Erasmo Zuleta.

También socializó el programa ‘Córdoba vive mejor’, con el cual proyecta construir 10 mil soluciones de vivienda de interés social para cordobeses de escasos recursos, con cupos prioritarios para madres y padres cabeza de hogar.

“Aquí en Montería no se hacen viviendas de interés social hace más de seis años. Hoy se necesitan en Córdoba, aproximadamente 70 mil nuevas viviendas. Yo me comprometo a poner los lotes y el 20 por ciento del subsidio para 10 mil nuevas viviendas en el departamento”, comentó el candidato.

Zuleta habló de la regionalización de la Universidad de Córdoba, llevándola al Alto Sinú y San Jorge y abriendo más cupos para jóvenes cordobeses para las sedes en el Bajo Sinú, la Sabana y Montería. Por otro lado, mencionó el proyecto de tener una sede del Sena en cada subregión para formar a la juventud de acuerdo con la vocación productiva.

INVITADOS A GOBERNAR

De convertirse en Gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta expresó que acogería propuestas de otros candidatos que están en la contienda electoral.

“Hay candidatos como el doctor Ciro (De León), quien ha generado valor al departamento a través de su experticia, que es el campo. Sus propuestas las tendremos en cuenta y lo invitaré a que gobierne conmigo. El doctor Juan Martínez también es un hombre del sector agroindustrial y con ellos coincidimos en ideas para erradicar el hambre”.