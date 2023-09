“No he incurrido en ninguna falta”: Erasmo Zuleta

Montería

Así reaccionó el candidato a la Gobernación de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, luego de que el Consejo Nacional Electoral admitiera una demanda a la inscripción de su candidatura a la Gobernación de Córdoba, por una presunta doble militancia.

“El mensaje es claro para todos los cordobeses, no he incurrido en ninguna falta. Yo soy un hombre respetuoso de la ley, mis cuatro años de paso por el Congreso así lo demuestran. Hoy les quiero dar un mensaje de tranquilidad a los cordobeses y decirles que no se distraigan, vamos a seguir trabajando con el compromiso y el cariño por todo el departamento”, comentó Zuleta Bechara.

En la acción argumentan que el candidato de la coalición Córdoba Primero respalda públicamente a aspirantes a varias alcaldías del departamento, diferentes al partido de la U, la principal colectividad que avala su candidatura.

Uno de los casos, es el apoyo público a Jorge Martínez, del Partido Liberal, en el municipio de Valencia, donde el Partido de la U, que avala a Zuleta, cuenta con aspirante propio a dicha alcaldía. Igual ocurre en el municipio de Lorica con el candidato Carlos Mario Manzur, del liberalismo, y donde también el Partido de la U cuenta con candidato propio.

Frente a la solicitud elevada ante el Consejo Nacional Electoral, de revocatoria de la candidatura de Erasmo Zuleta a la Gobernación de Córdoba, su campaña aclaró varios puntos.

Mediante un comunicado, informaron que la aspiración de Erasmo Zuleta al cargo de Gobernador del departamento de Córdoba, se encuentra respaldada por una coalición política denominada Córdoba Primero, conformada por el partido de la U y los partidos Liberal, Conservador, Mais y Colombia Renaciente, que coavalan al candidato.

“La obediencia a la precitada normatividad ha conducido al candidato a ser detalladamente riguroso en el tratamiento de la figura jurídica de doble militancia, y sus responsabilidades y consecuencias, a la luz del Artículo 2 de la Ley 1475 de 2011″, señala el documento.

Enfatizan en que el candidato ha brindado total y absoluto respaldo a los aspirantes del Partido de la U, y en aquellos sitios donde el partido no tiene candidatos para cargo uninominales o para corporaciones, se ha brindado apoyo a los candidatos de los partidos que conforman la coalición que respalda su aspiración.

“Manifestamos con total certeza que no existe, no ha existido, ni existirá en esta campaña el más leve asomo de infracción de la ley y, en consecuencia, que no se ha incurrido en doble militancia”, agrega el comunicado.

Sin hacer señalamientos puntuales, la campaña de Zuleta Bechara manifiesta que se están utilizando herramientas antidemocraticas para ensombrecer la fiesta democrática.

Erasmo Zuleta lidera la intención de voto a la Gobernación de Córdoba y según un estudio de opinión adelantado por la firma encuestadora Datanálisis, se alzaría con la victoria con un 40%, seguido de su inmediato competidor Gabriel Calle Aguas, quien obtiene un 22%.