Lo que sí y lo que no debe hacer si quiere adelgazar: Recomendaciones de expertos

Sin duda alguna, bajar de peso sin necesidad de realizar rutinas de ejercicio extensas o dietas estrictas se convierte en un gran reto. Muchos expertos alrededor del mundo han coincidido que los hábitos y las diferentes acciones, como la hora a la que se come, tiene un impacto directo en el peso.

Sobre el caso habló la nutricionista Desire Coelho, doctora en Ciencias del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Sao Paulo (USP) con BBC News Brasil y comentó que una primera realidad es que la gente busca “atajos” para lograr la pérdida de peso.

“Las personas parecen querer estar delgadas casi con una varita mágica”, comenta la experta.

Ahora bien, también advirtió que la salud y la pérdida de peso están muy asociados, pero de acuerdo a la manera en la que se lleve el proceso de adelgazamiento podría llegar a causar una enfermedad.

¿Cuando se convierte en un problema?

Teniendo en cuenta lo anterior que es mejor no hablar del cuerpo de otra persona, porque no se conoce la historia de esa persona y realizar algún tipo de valoración de la delgadez intensa podría traer efecto sumamente negativos.

¿Cuáles son los factores que pueden ayudar en este proceso?

Por un lado, el sueño se convierte en un factor de suma importancia, es claro que no hay una pérdida de peso sostenible si se duerme mal. Con esto, se aumenta el hambre, disminuye la saciedad y aumenta las ganas de comer. A esto también hay que sumar que nos volvemos más sedentarios, por eso se convierte en una combinación muy peligrosa.

Entre tanto, la actividad física también marca una diferencia en este sentido y deberá ser gradual para garantizar resultados a largo plazo.

El tercer pilar en lista es la alimentación, la cual debe ser rica en ensalada, verduras, granos como los frijoles, garbanzos, lentejas y el mismo arroz en cantidades moderadas.

Regulación emocional: en ocasiones las personas sienten algo que quieren sentir y terminan comiendo algo para aliviarlo, por eso es importante

¿El ayuno intermitente funciona?

Funciona para una determinada parte de la población. Sin embargo, debería saber que tiene que haber, al menos un periodo entre 11 y 12 horas en las que no coma. Esto no es como tal ayuno intermitente sino nocturno. Por ejemplo, si su última comida fue a las 7:00 p.m., podrá volver a comer después de las 7:00 a.m.

¡Ojo con las proteínas!

Si bien son importantes, es curioso que los que quieren consumirla son los que no la necesitan, es decir, los jóvenes menores de 35 años. En ese caso sus cuerpos se encuentran en excelentes condiciones para sintetizarla.

Ahora bien, los que sí requieren proteínas son los mayores de 40 años porque es cuando el cuerpo comienza a resistirse y comienza a perder masa muscular. Así las cosas, los suplementos son una posibilidad, pero debe haber otras maneras de tomarlos.