La importancia de dormir bien

El dormir, es una función vital e importante, no solo para regular nuestro estado emocional, nuestro estado metabólico, sino también para regular todas las funciones del sistema cardiovascular y sobre todo para los procesos que tienen que ver con el aprendizaje, mejora los tejidos y desintoxica nuestro cerebro. Existen dos tipos de sueño Rem y no Rem: se refieren al sueño con movimientos oculares rápidos y el sueño en el que no existen estos movimientos, donde el sueño debe pasar por ciclos que van cambiando durante la noche por un tiempo de 90 minutos y por etapas que llevan a un sueño profundo; lo adecuado es dormir entre 7 y 8 horas, aunque no es una regla general, pues depende del tipo de sueño que mantiene una persona.

Ahora bien, la Apnea, corresponde a esa pausa respiratoria que se realiza durante el sueño y en la mayoría de los casos se presenta en los niños, porque hay un aumento del tejido a nivel de la nariz, del amigdalino y una alteración a nivel central, donde el 15% de la población infantil sufre de trastornos respiratorios por el sueño como:

· El bruxismo, que es el rechinar de dientes.

· Diuresis, aquellos que mojan la cama.

· Somniloquía, aquellos que hablan dormidos.

· Sonambulismo, caminar o moverse dormido, como el trastorno más común en las personas.

El sueño en los adolescentes es un campo muy especial, los adolescentes tienen una biología específica para el sueño, una rutina diferente, donde el cerebro va cambiando, adquiriendo no solo volumen, sino compensación por la producción hormonal, encontrando adolescentes donde la hora de descanso es hasta la media noche, producto no solo de una influencia biológica que ya está condicionada a la vida, sino también de una presión social de estar conectados en línea todo el tiempo.

Escucha el programa completo con la Dra. Sonia Restrepo, médica neumóloga, pediatra, hace parte de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño ACMES, conversando sobre el sueño y algunas recomendaciones para dormir bien.

También estuvo en el programa la Dra. Estefanía Pinzón, médica pediatra, endocrinóloga, expresidenta de la Asociación Colegio Colombiano de Endocrinología Pediátrica, hablando sobre el Síndrome de Turner.