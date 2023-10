Juan José Peláez: Si no clasificamos al Mundial, hay que apagar las luces y bajar la carpa

La Selección Colombia después del partido ante Uruguay (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP) (Photo by RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images)

Juan José Peláez estuvo en los micrófonos de 6 AM de Caracol Radio haciendo un balance sobre la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, qué le faltó a la Selección Colombia y la importancia de James Rodríguez y Luis Díaz en el conjunto de Néstor Lorenzo.

Acerca de la doble fecha ante Uruguay y Ecuador, Peláez aseguró que le sorprendió la postura ante el seleccionado de Marcelo Bielsa y que, a su vez, se acertó en el planteamiento frente a ‘La Tri’: “Contra Uruguay me sorprendió la formación y la postura táctica del equipo, porque nos venía acostumbrando a un equipo más agresivo, más vertical y más ambicioso. Contra Uruguay fue un equipo más pasivo en el primer tiempo y se le dio más la pelota y los espacios a Uruguay. Vargas nos ayudó mucho en el primer tiempo. En el segundo, fue distinto. Colombia cogió más la pelota, siempre estuvimos en ventaja y eso es un punto a favor. Supimos pegar y supimos ser eficaces. No me gustó que no se haya cerrado el partido, porque ya no había gasolina, mucha pólvora en la recámara para tratar de ir al frente. Más sin embargo lo hicimos, descubrimos la espalda y eso nos hizo daño con el empate”.

“Ayer (ante Ecuador) me parece que hubo un acierto en el tema estratégico porque Colombia aguantó a Ecuador y Ecuador sin espacios no tiene la misma fuerza, la misma potencia. Colombia se cubrió bien la espalda y después con la pelota le apuntamos a la posesión. Eso es bueno, aunque limita un poco el ataque. A veces se jugaba a la velocidad de Luis Díaz, y otras veces a la velocidad de James y son dos cosas muy distintas”, añadió.

Sobre Luis Díaz, afirmó que no tiene ningún tipo de discusión. Es un jugador fundamental para Colombia y que indica el camino y las formas a seguir: “No tiene ningún tipo de discusión, para mí, Luis Díaz es un jugador que en Colombia indica el camino y las formas. Es decir, cuando se trata de atacar, hay que buscar la primera opción y esa es la velocidad, el juego frontal. Eso te lo ofrece Luis Díaz, a veces lo interpretan bien, a veces no. A veces se le recarga la función porque le toca trabajar contra dos y contra tres y no tiene las ayudas suficientes. Ahora, Colombia tiene la otra opción es jugar con un fútbol más anunciado, más al pie, más lento, más previsible, que también es importante. Ante Ecuador fue importante en determinado momento. Para mí lo de Luis Díaz no tiene discusión”.

Acerca de la clasificación al Mundial 2026, aseguró que no tiene ningún problema ya que de diez, clasifican seis y medio: “Yo no tengo problema en la clasificación. Aquí clasifican seis y medio. Si de diez, no clasificamos en seis y medio, hay que apagar las luces y bajar la carpa. Soy de la idea de que hay que darle la oportunidad a mucho jugador joven que está demostrando que tiene cabida. La idea de nuestra selección es la que mostró frente a Alemania, frente a Irán, Corea y Japón. Es un equipo más ambicioso, más competitivo, de ir a hacer presión arriba, presión tras pérdida. Que hay que hacer un juego mesurado cuándo no hay espacio, listo. Pero no debería ser nuestra prioridad a simplemente ir a manejar la pelota. En los últimos dos partidos, me pareció que Colombia le apuntó mucho a la posesión, de manejarle ritmo y vértigo, y esa idea, a mi personalmente, no me gusta. Me gusta la idea de ir a agredir. Para eso está Luis Díaz. Yo creo que el cambio de idea lo ha sacrificado un poquito”.

Colombia no pierde, pero tampoco gana: “Yo tampoco he entendido por qué el cambio de ideas después de los amistosos que hemos tenido, después del partido con Venezuela. Colombia se ha ido transformando a ser un equipo más poseedor de la pelota y menos presencia en la parte de arriba. Uno de los sacrificados ahí es Luis Díaz, porque normalmente hace lo que hace en el Liverpool. Va punzante, arranca para adelante y a veces no le siguen el paso varios de sus compañeros”.

De las ausencias, ¿qué jugador le hizo más falta a Colombia?: “En el tema defensivo, Colombia se ha portado bien, sobre todo, en la posición de centrales. De ahí para delante, lo de Lerma en el primer partido (ante Uruguay), me parece que le hizo falta. En los dos partidos le hizo falta un nueve. Gente arriba que le de más soporte a Luis Díaz y que le pueda jugar con ese vértigo. Ayer hubo un gran jugador que fue Jhon Arias, pero un gran sacrificado que fue Jhon Arias. Se la pasó detrás de Chaves todo el partido y más aún, le dio para producir el penal y para producir alguna asociación por dentro. La idea inicial, insisto, es la adecuada para Colombia. Un equipo más frontal, más agresivo, mucho más ambicioso. Cuando Colombia se transforma a ser un equipo más manejador, es bueno, pero se pierde esa presencia arriba y esa contundencia”.

El rol de James Rodríguez: “James tiene cabida en la Selección, pero hay momentos para el juego de James. Lo de Barranquilla frente a Uruguay, tengo claro que en el primer tiempo tiene que ver con James y Camilo Vargas. Tuvimos un gran arquero, que, si no actúa bien, quizá hubiésemos ido perdiendo dos o tres uno, con el gol de James. En el segundo tiempo, marca un contexto distinto. Uruguay se ve perdiendo porque, después del empate, nosotros afortunadamente podemos hacer el 2-1 y de ahí para adelante es una Uruguay replegada y algo cansada. Nosotros mostramos la virtud y ahí James es fundamental, junto con Arias que fue su gran socio. Me parece que se nos fue la mano porque fuimos a buscar un partido que no teníamos que buscar a los 70 minutos, y descubrimos la espalda y nos empataron. El tema estratégico creo que nos falló”.

