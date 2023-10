Néstor Lorenzo enalteció el trabajo de James Rodríguez en doble jornada de Eliminatorias

La Selección Colombia cerró la doble jornada de Eliminatorias con empate a cero frente a Ecuador el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, duelo en el que la Tricolor tuvo dos goles anulados y un penalti desperdiciado. El equipo nacional suma entonces seis unidades de 12 posibles.

Una de los puntos más altos de la Selección fue James Rodríguez, quien llegaba con serias dudas por su poca regularidad en Sao Paulo y un supuesto problema físico que, según medios ecuatorianos, lo pudo haber dejado fuera del duelo en la capital ecuatoriana.

Precisamente en conferencia de prensa, Néstor Lorenzo valoró la participación del creativo cucuteño en los últimos dos encuentros y rescató el sacrificio mostrado, teniendo en cuenta que disputó prácticamente la totalidad de ambos compromisos.

Asimismo el estratega argentino se mostró satisfecho con el rendimiento de sus dirigidos a pesar de la falta de gol y apuntó que la paciencia será clave para evitar el nerviosismo a la hora de estar frente al arco.

Cierre de la doble jornada

Análisis del empate con Ecuador: En esta cancha suelen someter a los rivales, tienen buena pegada y centrodelanteros que son muy peligrosos. Neutralizamos bien las fortalezas de ellos y sabíamos que nos íbamos a hacer fuertes cuando lográramos hacer dos o tres pases seguidos, y eso lo logramos hacer mas que todo en el segundo tiempo. Los muchachos hicieron un gran partido y creo que tuvimos que irnos con más.

No le preocpupa la falta de gol: Tranquilidad. Todos son jugadores de primer nivel, que están acostumbrados a estos partidos. Lucho lo hizo con una categoría impresionante, ya van a venir los goles. Las situaciones se generan y el equipo hasta cambiando de sistema respondió.

No está conforme, pero sí satisfecho: Los jugadores saben lo que hablamos y lo que queríamos, pero sí estoy satisfecho de que el equipo responde. En Ecuador se plantaron, jugaron y merecieron ganar. No estoy conforme, pero sí satisfecho por la actuación del equipo.

Colombia mereció mejores resultados: No sorprende la paridad y lo difícil que es sumar y de a tres. Para nosotros fue una fecha muy accidentada por bajas y cambios, pero me quedo con la sensación de que merecimos más. Estoy conforme con lo que hicieron los muchachos, con lo que viene y eso me da tranquilidad hacia el futuro.

Balance de algunos futbolistas

Rafael Santos Borré: El juego directo se dio, pero las mejores jugadas llegaron elaboradas. Uno imagina todo en distintos escenarios. Nos preparamos para defender en zona baja, mantener la posesión en zoma media y en zona de ataque generamos muchas situaciones. Otra vez nos pasó como con Uruguay, la inseguridad desde la salida y los muchachos se acomodaron y se tranquilizaron, incluso en posiciones en las que no están acostumbrados a estar. Rafa peleó todas, las aguantó, no tuvo la fortuna de llegar al gol, pero hizo un gran partido. Juega por afuera, pero lo importante para mi no es tener el 9 sino llegar a la posición de nueve. Y hoy lo hicieron James, Arias”.

Yerson Mosquera como lateral: Yerson es un joven que tiene mucho futuro con condiciones técnicas y físicas buenas. En la salida aparecía como lateral, pero jugó de tercer central. Creo que hizo un buen partido. Tiene mucho futuro, juega de stopper por derecha, en Cincinatti juega así, tiene buen juego aéreo y creo que lo hizo bien.

James Rodríguez: Lo de James no me sorprende, lo conozco desde le 2012. Sé lo que significa en la Selección, el compromiso que tiene y lo fuimos llevando de a poco. Estaba para 30 minutos y lo fuimos guiando para que estuviera en un nivel mejor desde lo físico. En los dos partidos due el conductor del equipo y tengo mucha satisfacción de que haya rendido de esa manera. No me sorprende que llegue a este nivel”.