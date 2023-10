Así está la tabla del descenso de la Liga Colombiana: un equipo está casi condenado

Unión Magdalena vs. Atlético Huila | Colprensa

Concluida la decimoséptima jornada de la fase regular de la liga colombiana y mientras los líderes aseguran su clasificación, la tabla descenso va anunciando a sus primeras víctimas. Aunque la atención se centra en la lucha por los último cupos en la siguiente ronda, los coleros tiemblan la posibilidad de perder la categoría.

Los números serán entonces el principal enemigo o el más grande aliado de los equipos en esta recta final. En la última posición se ubica Atlético Huila, que con promedio de 0.97 aún tiene posibilidades matemáticas de sobrevivir. Jaguares y Unión Magdalena se ubican en las casillas 18 y 19 respectivamente.

Tabla del descenso /Elaboración: José Orlando Ascencio (@josasc) Ampliar

Para evitar el descenso, el equipo de Neiva tendrán que ganar los últimos tres partidos. Sin embargo, al desaprovehcar la oportunidad de imponerse ante rivales de menos nivel, se encuentra en terrinnles aprietos, pues sus últimos contrincantes son, América de Cali, Santa Fe y Junior, tres equipos que han construido buenas rachas y se ubican en la parte alta de la tabla.

Dependerían también de los resultados de los demás miembros del fondo de la tabla para incrementar las posibilidades de permanecer. Además de verse obligados a instaurar una triple seguidilla de victorias, podrán mantenerse en la Primera División, únicamente si Jaguares y Magdalena pierden por lo menos dos de los partidos que restan.

Aunque los acompaña un pronóstico más alentador, también peligra la permanencia de Envigado, que acumula un promedio de 1,13 y Once Caldas que no logra puntuar más de 1,14. Desde la decimosexta y decimoséptima casilla, no podrán ceder más partidos si buscan conservar la categoría. Asimismo, los resultados de los demás clubes también tendrán un impacto en su salvación.

Alianza Petrolera se ubica decimoquinto y es el primer equipo que está fuera de riesgo. Ellos sí supieron aprovechar la clausura y no solo están a salvo del descenso sino que ocupan la séptima posición y, hasta el momento, tienen un cupo en la siguiente ronda.

Calendario de los equipos que luchan por no descender

20. Atlético Huila: América (V), Santa Fe (L), Junior (V)

19. Unión Magdalena: Millonarios (V), Bucaramanga (L), Tolima (V), Medellín (L)

18. Jaguares: Pasto (L), Cali (V), Águilas Doradas (L)

17. Envigado: Cali (L), Águilas Doradas (V), Pasto (L)

16. Once Caldas: Junior (V), América (L), Santa Fe (V)

*Unión Magdalena tiene un partido aplazado ante Millonarios.