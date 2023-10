Bodhert se despacha tras su salida de Santa Fe: “Nunca se quiso reconocer nada”

La aventura de Hubert Bodhert en Independiente Santa Fe fue más fugaz de lo que se proyectaba. El técnico cartagenero duró 3 meses y 12 días al frente de la institución, siendo la difícil derrota en El Campín 0-5 ante Águilas Doradas, la que terminó rebosando la copa para las directivas de la institución. Su rendimiento fue del 45% en 20 partidos dirigidos (7V, 6E y 7D).

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el estratega de 51 años habló de su salida del equipo, haciendo además un balance sobre su paso por el club bogotano al cual “dejó clasificado”. Entretanto, Bodhert manifestó que nunca se le reconoció ninguna victoria, ni siquiera la del clásico ante Millonarios 2-4 en calidad de visitante.

“Se dio y fueron decisiones. Hoy hay molestia por todo en Santa Fe. Ganamos el primer partido y no se habló de la victoria. Nunca se quiso reconocer nada. Ganamos el clásico y no se le dio importancia. Se fue generando un ambiente que no fue bueno y que desencadenó en esta situación. Ojalá las cosas mejoren para que todo vuelva a la normalidad”, manifestó deseándole a su vez lo mejor al club.

Por su parte, volvió a negar que hubiera una ruptura en el camerino producto de la derrota ante Nacional, situación que se interpretó por sus declaraciones en rueda de prensa. “Con los jugadores no pasó algo, la prensa la interpretó de alguna manera. Di mi punto de vista, cuál fue mi intención. Al interior de nosotros lo entendimos y seguimos adelante. No paramos porque si hubiese conflicto y dificultad, hasta ahí hubiéramos llegado”, dijo.

“Al interior siempre estuvimos bien, con jugadores y directivos. Nunca tuvimos problemas con los jugadores. En todos los equipos estarán contentos los 18 de concentración y los que no, no lo estarán. Se han vendido muchas cosas. Hay buena relación con los muchachos y respeto. Han trabajado de gran manera. Todos después del partido hablamos”, agregó.

Su balance en Santa Fe: “Dirigí 15, 16 fechas y creo que lo que se debe hacer es que el equipo debe estar siempre en los lugares de clasificación. Podemos tener partidos buenos, regulares y malos, pero estuvimos en zona de clasificación”

Resultados por encima del buen juego: “Las formas no son como uno quiere. Lo que toca es mirar el rendimiento, porque no podíamos tener un fútbol tan estético como se quería. De alguna forma conseguir resultados, es lo que veo y como digo. Al final de esto van a revisar los puntos, si estás clasificado. Mañana, más adelante, no es si jugaste bonito o feo. Nosotros tuvimos un Santa Fe donde siempre debe estar un equipo de esta talla, en los 8. Uno en el camino va mejorando cosas. A la salida mía, al equipo lo dejé clasificado”, agregó el entrenador.

Errores que no repetiría: “Siempre tengo un autoanálisis. Tuvimos desaciertos como todos. Lo hemos estudiado y nos quedará como experiencia. Yo estoy tranquilo, soy una persona que se entrega. Mi trabajo lo hago con pasión. No se dio, salí, pero nunca bajo nuestro mando, vimos un santa Fe de décimo o algo así. Lo que estábamos haciendo en rendimiento iba en el camino, pero aparecen estas decisiones y las respetamos. Esta fue la decisión, la respetamos y aceptamos”.

