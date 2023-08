La Equidad reclamará los puntos del juego ante el Junior: “Es lo más justo y merecido”

Carlos Mario Zuluaga, presidente de La Equidad, aseguró, en diálogo con Caracol Deportes, que buscarán quedarse con los 3 puntos del juego de este sábado ante el Junior desde lo jurídico, partido que terminó empatado 0-0 y finalizó con la agresión a un juez de línea.

“Ya imaginara cómo puede estar uno después de lo sucedido la noche anterior, preocupado y también un poquito dolido con lo que viene sucediendo en el fútbol”, comentó Zuluaga respecto a su situación actual tras el encuentro.

Sobre si demandará el partido, señaló: “ya hoy he hablado con algunos de nuestros asesores jurídicos. Sí vamos a hacer algo, no hemos decidido qué hacer, pero sí creemos que fue regular toda la actuación del juez central”.

Y añadió sobre lo que hará: “como solicitar a la Comisión Arbitral que se revise lo sucedido, solicitar a la Comisión Disciplinaria que se revise lo sucedido, mirar la posibilidad de nosotros poder acceder de alguna manera a los 3 puntos que creo que es lo más justo y merecido por la manera en la que se terminó el partido y solicitar también que a futuro no siga sucediendo lo que está sucediendo, porque ha habido hechos más graves en los que no se ha tomado ninguna medida y lógicamente anoche, con una situación que ocurrre en la cual no hay ninguna culpabilidad de la seguridad, ni de La Equidad, ni del manejo de los aficionados y demás, seamos nosotros los que seamos los castigados”.

Zuluaga explicó que tiene dudas sobre cómo terminó el juego por parte del árbitro Diego Ulloa. “Ahí es donde queremos ver el informe arbitral, porque él termina el partido como si se hubiera cumplido el tiempo y demás, en una forma muy irregular, porque los jueces de línea están en el centro de la cancha, no están en su sitio, ellos abandonan inmediatamente su lugar de trabajo, se reunen con ciertas personas directivas del Junior, revisaremos las grabaciones y las filmaciones como prueba fehaciente y él no habla con nadie de Equidad, no hay ninguna explicación”.

De igual manera, comentó que recibió información desde Barranquilla de que el Junior también demandará el partido. “Eso es lo que nos han dicho y nos han mandado razones de varias partes de Barranquilla”.

“Creí que era Neymar”

Zuluaga explicó que la agresión se dio en una tribuna de hinchas del Junior, pero fue más allá y cuestionó lo sucedido, comparando al asistente con Neymar. “Todo, totalmente de Junior, nosotros tenemos señalizadas las tribunas, nunca mezclamos las personas, ya hay una persona que está identificada, hay una persona judicialziada por un hecho que sucedió después de lo ocurrido y también tenemos una situación que, respetamos lógicamente a cada cual después de una agresión, pero tenemos fotografía y demás donde solamente hay un rasguño, no hay ni siqueira un corte, ni para medio punto, yo creí que era Neymar el que estaba en la cancha”.

Finalmente, aseguró que la decisión la deberán tomar las respectivas Comisiones. “Las Comisiones serán las que tendrán que observar objetivamente lo sucedido, porque la verdad que es muy peligroso un precedente que a futuro vayan ciertas personas con una camiseta y agredan y sea el equipo local el que pierda siempre, porque no sé en qué podemos caer”.