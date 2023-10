“Natalia es la mejor opción para los desafíos de Montería”: Fredy Sánchez

Montería

El excandidato a la Alcaldía de Montería, Fredy Sánchez Kerguelén, quien en septiembre anunció su respaldo a Natalia López Fuentes como candidata al primer cargo administrativo de la ciudad, estuvo de visita en Caracol Radio, y habló de la oportunidad histórica de llevar a la abogada y profesora a ser la primera mujer alcaldesa de la capital de Córdoba.

Sánchez explicó que tomó la decisión de apoyar a Natalia López Fuentes por la independencia y la capacidad de conectar con los problemas de los monterianos y la reconoció como la mejor opción para solucionar los desafíos que afectan a los hogares y familias de la ciudad.

“Siendo honesto, viendo la imposibilidad nuestra de ser alcalde, fuera de egos y vanidades, decidimos dar un paso al costado, pero adherirnos programáticamente a Natalia por las similitudes de visión de ciudad”, dijo el excandidato.

Expresó que compaginaron en varios proyectos, como la creación de comunidades energéticas, para poner paneles solares en los techos de las casas de las familias vulnerables de la ciudad, con el fin de aportar en la transición energética y abaratar el costo del consumo de energía. También la creación de cinco centros de emprendimiento para formar a los emprendedores formales e informales que quieren producir y generar ingresos. Así mismo, la implementación de políticas públicas de incentivos tributarios para atraer inversión en diversos sectores.

Consultado sobre si líderes como Salín Ghisays Martínez, Leones Márquez o él, harían parte del gabinete en un eventual gobierno de Natalia López Fuentes, tras respaldar el proyecto político Montería es Capaz, Fredy Sánchez contestó: “Lo primero es ganar las elecciones el 29 de octubre. Yo estaría feliz, pero miraremos qué decide ella como nuestra líder”.

Frente a los ataques y campañas sucias contra la candidata, Sánchez manifestó que están concentrados en trabajar, sin darle mayor importancia a los contradictores que se valen de malas prácticas en la política.

“Primero que todo, caballo cochero. En mi casa siempre me enseñaron que no debemos mirar para los lados, sino para adelante. Y eso es lo que estamos haciendo, concentrados en la campaña y no en estrategias sucias”, puntualizó.