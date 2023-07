Generación de ingresos para los informales, la gran apuesta de Natalia López Fuentes

Montería

Natalia Eugenia López Fuentes es una abogada y docente universitaria, que ha desempeñado varios cargos públicos, el más reciente fue el de Directora Territorial del Ministerio del Trabajo en Córdoba. También fungió como defensora pública de la Defensoría del Pueblo.

A Natalia le dicen ‘La Espelucá’, es monteriana, mamá, esposa, emprendedora, apasionada por el deporte y el vallenato. Esta precandidata a la Alcaldía de Montería, en su visita a Caracol Radio, habló de las ganas de trabajar por esta ciudad. Una de sus propuestas es generar ingresos para los monterianos que hoy están en la informalidad, entre ellos los mototaxistas.

¿En cuál etapa de su vida le nace la idea de aspirar a la Alcaldía de Montería?

“El ejercicio de la política siempre lo he practicado desde otros escenarios, nunca lo había hecho frente a un cargo de elección popular, pero en la trayectoria profesional y en los cargos en los cuales he estado, he tenido la oportunidad de gestionar, promover y cambiar realidades. En el momento que decidí aspirar a la Alcaldía de Montería, lo hice porque me quedó claro que desde la Alcaldía puedo hacer mucho más por los monterianos. Y que esta sea la oportunidad de tener por primera vez a una mujer en el primer cargo de esta ciudad”.

Viene de alcanzar una gran cifra de firmas para respaldar su candidatura por el movimiento ciudadano ‘Somos Capaces’. ¿Cómo recibe ese buen respaldo de los monterianos?

Esta candidatura arrancó su ejercicio desde el año pasado, cuando renuncié al Ministerio del Trabajo. Arranqué con la creación de un centro de pensamiento, que es coherente con mi actividad de profesora universitaria, y eso fue lo que me llevó el año pasado a ir recorriendo cada uno de los barrios y las comunas, además de la zona rural, para saber cuáles son las preocupaciones de los monterianos. Luego, en el mes de abril hicimos pública nuestra aspiración a la Alcaldía de Montería por un movimiento independiente, fue así como llevamos a cabo el proceso de recolección de firmas y presentamos ante la Registraduría un total de 164 mil 640 rubricas de los monterianos que creyeron en ‘Somos Capaces’. Hoy estamos a la espera que la Registraduría valide el número de firmas que se requiere, el mínimo son 50 mil”.

Además del movimiento ‘Somos Capaces’, ¿espera coaval de algún partido político tradicional?

“Claro que sí, de hecho, ya hicimos el anuncio de una alianza: mi coequipero será Erasmo Zuleta, precandidato a la Gobernación de Córdoba, un monteriano con quien me une la pasión por el deporte, la educación y la cultura. El movimiento ‘Somos Capaces’ es de puertas abiertas para todos los partidos políticos, movimientos, organizaciones sociales, gremios y academia”.

De su diagnóstico de la ciudad, ¿cuáles son las principales necesidades que le han manifestado las comunidades?

“El aspecto peor calificado de una encuesta de percepción, que hicimos a través del centro de pensamiento, es el acceso a parques y zonas verdes. Eso es coherente con lo que escucho a lo largo de los espacios que hemos venido generando. Pero la gran preocupación de las familias monterianas es la falta de generación de ingresos. Hoy los servicios públicos y la educación están impagables, hay angustia en los rostros de las familias monterianas porque los ingresos no están alcanzando y las oportunidades no están llegando”.

Sobre el tema de generación de ingresos, ¿cómo tratar el tema del mototaxismo que siempre sale a relucir en tiempos de campañas?

“Hace tres semanas me reuní con un grupo de las mujeres y familias de los mototaxistas para entenderlos. Hoy todo el mundo habla de los mototaxistas, pero nadie sabe qué está detrás de ellos, por qué los mototaxistas decidieron tomar una moto y trabajar para poder llevar ingresos a sus casas. Aquí hay falta de oportunidades y merecen ellos ser tenidos en cuenta. Y la idea de conversar con las mujeres de los mototaxistas, es generar espacios para que ellas puedan generar ingresos con casas de emprendimiento. A los mototaxistas hay que dejarlos trabajar, si el Estado hoy no les está brindando posibilidades. Generación de ingresos es la gran apuesta de Natalia López Fuentes para todos aquellos monterianos que hoy están en la informalidad”.