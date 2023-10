“Nadie te prepara psicológicamente para ver este tipo de pacientes”: médico en Israel

En el quinto día de guerra entre Israel y las milicias de Hamás, se tiene registro de 1.200 los muertos en Israel y los heridos superan los 3.000, mientras que el Ministerio de Sanidad palestino informó que hasta el momento hay 1.055 muertos en Gaza y al menos 5.184 heridos.

Desde la madrugada de este miércoles 11 de octubre, continuaron los ataques aéreos de Israel sobre la Franja de Gaza y las respuestas de Hamás en el centro del país, incluido en Tel Aviv. Después del mediodía, un cohete impactó en el hospital Barzilai de Ashkelón, situado a 10 kilómetros al norte de la frontera gazatí, causando solo daños materiales.

En conversación con 6AM Hoy por Hoy, el doctor Luis Manuel Vegas Isasi, anestesista que trabaja en el Hospital Belinson en Israel, contó cuál es el panorama que se vive en esta región: “La carrera te prepara para tratar a pacientes, pero nadie está preparado psicológicamente para ver un paciente de 21 años con cinco tiros en el cuerpo”.

Para Vegas, en el caso de los médicos que tienen familia en Israel como él, es una situación muy compleja, ya que, quisieran estar todo el día en el Hospital ayudando, pero, por otro lado, tienen otras responsabilidades:

“Yo llevo viviendo aquí cinco años, yo soy español y siempre queda la duda si te deberías ir o quedarte, en mi caso particular no me voy a ir, es una situación compleja desde el punto de vista familiar, combinarlo con el laboral, el estrés y las alarmas”.

Según comentó, por su experiencia está tomando la situación con bastante tranquilidad. Además, indicó que en Israel están acostumbrados a este tipo de circunstancias, pero que nadie estaba preparado para lo que pasó el sábado, por lo que la sociedad está en shock:

“La situación en Israel es de calma, con mucha tensión. Mucho miedo a que esto termine en una guerra total y se meta un tercer país como Irán, entonces, la sensación es la misma que hemos tenido después del choque inicial del sábado y domingo”.

Aclaró que debido a que la Franja de Gaza está totalmente bloqueada, no han llegado heridos de la zona de Gaza: “Hace dos semanas tuve de paciente a un terrorista que mató a una señora y se le sigue tratando como seres humanos”.

Noticia en desarrollo