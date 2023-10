Confirman muerte de Ivonne Rubio, colombiana atrapada en conflicto entre Israel y Hamás

Tras el conflicto entre Israel y las milicias de Hamás, que desató el sorpresivo ataque por tierra, mar y aire de la organización terrorista durante el sabbat judío, el pasado sábado 7 de octubre, la Cancillería colombiana informó que dos nacionales en el momento de los ataques se encontraban en un festival de música electrónica cerca de la frontera con Gaza, se trata de Ivonne Rubio y Antonio Mesías Motano.

La pareja colombiana se encontraba en un festival de música electrónica, situado cerca del kibbutz Reim, en el sur de Israel y próximo a Gaza, donde fueron hallados 260 cuerpos sin vida. El Festival Nova quedó interrumpido por la sirena de aviso de ataque con misiles e inmediatamente grupos de milicianos armados a bordo de camionetas abrieron fuego en todas direcciones.

Este miércoles 11 de octubre, en diálogo con 6AM Hoy por Hoy, María Elena Aristizábal, colombiana que vive en Tel Aviv y amiga cercana de la familia de la Ivonne Rubio, confirmó su muerte y señaló que sobre Antonio Mesías, no se tiene ninguna información.

El último rastro que se tuvo de la pareja fue una llamada realizada el pasado sábado por la joven a su padre, Julio Rubio, para alertarlo de lo que sucedía:

“El sábado a las siete y cuatro de la mañana mi hija me llamó. Yo contesté. Me dice: ‘Papi estamos en guerra’. Yo no entendí. Me dijo: ‘Voy a buscar un búnker’. Y se acabó toda la conversación”, aclaró a Caracol Radio.

De acuerdo con las declaraciones de Aristizábal, todavía no están claros todos los detalles de su muerte, pero al parecer fue un búnker en el que la pareja se escondió tras la persecución brutal de grupos de Hamás: “Es muy triste, los conocí de cerca y hace un momento les informaron que la niña estaba muerta. Ellos pusieron un comunicado y nos informaron”.

Continúa el intento del Hamás por entrar a suelo israelí

Aristizábal vive en Tel Aviv hace 26 años. Actualmente, se encuentra en la ciudad del Distrito Central israelí, Petaj Tikva y según comentó, aunque se escuchan explosiones, no suenan a menudo las alarmas como en la zona fronteriza.

Además, indicó que continúa el intento del Hamás por entrar a suelo israelí: “Un integrante de ellos quiso ingresar por aire en un parapente y se estrelló con un cable de la luz que lo electrocutó”.

Esta colombiana se ha convertido en un puente para muchos connacionales que se encuentran en este país de Medio Oriente. Por medio de un grupo en Facebook llamado Asociación de Colombianos en Israel, informa y traducir comunicados de lo que sucede en la región.

En su relato, aseguró que en la zona no hay agua para poder llevar al búnker en el que deben estar por 72 horas y los alimentos están muy costoso: “Está todo el mundo comprando desesperado, yo donde vivo no tengo búnker en el edifico, ni cerca. Me tengo que ir donde mi hija que vive a unas 15 cuadras”.

Por último, manifestó que el panorama que se vive es de angustia ante los bombardeos israelís a territorio libanés como respuesta a los misiles antitanques que causaron la muerte de tres combatientes en la aldea fronteriza libanesa de Dhaira.

Hazbolá advirtió que habrá una respuesta “decisiva” a los ataques israelíes dirigidos contra el país y la seguridad de su pueblo, especialmente si estos bombardeos provocan “la muerte de mártires”.