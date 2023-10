Guerra en Israel: impacto humanitario y geopolítico

En Hora20 el análisis a una nueva guerra que estalla en el mundo: el conflicto entre Israel y Hamás desde la Franja de Gaza. Se debatió sobre las causas de este conflicto, el impacto del terrorismo, la respuesta de Israel y las implicaciones humanitarias. También se analizaron las fallas del sistema de seguridad israelí, así como el impacto en el orden político mundial, la influencia de potencias como Estados Unidos y Rusia, el peso de Irán y el papel de los países del Oriente Próximo. Por último, la posición del presidente de Colombia sobre lo ocurrido en las últimas horas.

Hacia la madrugada del 07 de octubre en el sur de Israel las alarmas antimisiles se encienden en buena parte del territorio advirtiendo a sus pobladores buscar refugio en los bunkers ante los ataques que recibe el territorio; exactamente 50 años atrás Israel enfrentaba la guerra del Yom Yipur, pero ahora comenzaba la operación diluvio Al-Aqsa.

En medio del sonido de las alarmas, se escuchaban también los misiles que son enviados desde la franja de Gaza por quienes controlan el territorio desde 2007 y quienes son considerados como una organización terrorista, Hamas. Israel abandonó el territorio en 2005, tiempo después Hamás ganó las elecciones y desde entonces es la principal autoridad. En Gazase vieven 2,5 millones de personas, tiene al 80% de la población en condición de pobreza, hay cerca de 5.500 habitantes por kilómetro cuadrado y un bloqueo por parte de Israel.

El terror empezó a apoderarse de poblaciones al sur del país y de centros poblados que están ubicadas cerca de la frontera con la franja de Gaza. Integrantes de esta organización empezaron a entrar a territorio israelí por aire a través de parapentes, por mar y por tierra, pues la barrera que separaba la frontera fue destruida en varios puntos. El ingreso de los integrantes de Hamas a pequeñas ciudades sembró el terror, pues entraron a residencias, secuestraron personas y masacraron a niños, ancianos y familias enteras. El complejo y sofisticado sistema de seguridad y de inteligencia de Israel habría sido burlado.

Tras haberse desatado el terror, del lanzamiento de misiles hacia Tel Aviv y de cometer crímenes contra la población, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu declaró el estado de guerra y ordenó un gran despliegue militar por todo el territorio. Ya han pasado casi 72 horas desde que se produjo el ataque desde Gaza hacia Israel y hasta el momento son casi mil las personas que han muerto del lado israelí y 2.400 los heridos, además, las cifras que se manejan de rehenes israelíes en manos de Hamas se estiman en al menos 130, del lado de Gaza son 687 las muertes, más de 3 mil los heridos y destrucción en edificaciones que han terminado demolidas tras la ofensiva israelí.

Lo que dicen los panelistas

Marcos Peckel, director de la Comunidad Judía en Colombia, profesor universitario y columnista, señaló que lo ocurrido fue una barbarie, “esto trasciende cualquier límite, su objetivo es matar judíos, mataban adolescentes palestinos al inmolarse en la intifada, pero un ataque de estos es de una trascendencia demasiado grande”. Advirtió que es claro que hasta 2005 Gaza no tenía bloqueo y miles de palestinos entraban a trabajar a Israel, pero resalta que en 2007 Hamas expulsa a la Autoridad Palestina tras haber ganado las elecciones en 2006, “empiezan a atacar a Israel con misiles, da risa el argumento de que Palestina no tiene ejercito cuando vimos lo del fin de semana; el ejército de Palestina es Hamás”, con lo cual, dice que, si atacan a Israel, Israel se puede defender.

Sobre el panorama de Netanyahu dijo que está intentado traer partidos de centro y mueve a los de ultraderecha que resultan incómodos, también destacó que ante la presión que reciba el primer ministro, están las comisiones de investigación que determinará qué debe ocurrir y cuáles han sido las fallas, como ocurrió con Golda Meir hace 50 en la guerra del Yom Kipur.

Mauricio Jaramillo, experto en relaciones internacionales y asuntos exteriores, profesor e investigador en la Universidad del Rosario y exasesor en Unasur, manifestó que el escenario es muy lamentable, “deja en shock ver el tema de civiles siendo asesinados y tomado como rehenes”, pero advierte que Palestina no tiene ejército, “eso es responsabilidad de Israel, tiene responsabilidad histórica de lo que ha ocurrido, no se le puede pedir mesura y que se siente a negociar porque cuando atacaron la Franja de Gaza en 2021, 2022 y 2014, siempre se ha hablado de negociar y no entiendo por qué tienen derecho natural a responder así, cuando va a ser imposible que no caigan civiles palestinos”.

Agregó que la violencia no es un escenario de hace pocos días, pues recuerda que organismos como Amnistía Internacional y HRW vienen denunciando desde hace varios años el apartheid que hay en Israel. De otro lado, explicó que se busca llamar la atención sobre los problemas de Palestina, aunque resalta que Hamás es un actor reprochable y que no se justifica lo que ha hecho, pero denunció que del lado israelí también hay extremismo como el Partido Sionista Religioso o el actual gobierno, que lo considera como el más supremacista de la historia de Israel.

Para Sandra Borda, politóloga, internacionalista, profesora en la Universidad de los Andes, columnista y directora del podcast Buceando en el Naufragio, lo que ha empezado a pasar desde el sábado es una trágica noticia para todo el mundo, “se perdieron todos los límites hace tiempo en respeto al derecho internacional humanitario, este no fue escenario de confrontación entre dos fuerzas armadas, era gente desarmada o el tema de los adolescentes pasando un rato de celebración. El derecho y las agresiones a civiles y el comportamiento en general, violaciones, secuestro, todo lo que hemos visto es tremendamente reprobable”. También dijo que parte de lo que se va a ver en adelante será reprobable, “es difícil que ataques hacia Gaza no se lleven de por medio población civil que está allí y que no tiene afiliación con Hamás, hacer ataques que no afecten población civil es imposible, no tienen a donde ir, hay refugios de Naciones Unidas para la población, pero no será suficiente; es un lugar bloqueado desde hace muchos años”.

Detalló que la situación de la gente en Gaza de una y otra manera lleva a que la gente no tenga opciones, “y cuando no hay opciones se hacen cosas estúpidas, especialmente jóvenes desprovistos de oportunidad, hace más de 20 años la franja de Gaza ha estado bloqueada, la gente está sometida a un bloqueo grande, el ministro ahora amenaza quitando agua y dejarlos sin alimentos”. Además, explicó que, en una reciente visita a la zona, se advertía que como hacía rato no había violencia, “se presumía que el fundamentalismo estaba resuelto y no se resolvió porque el bloqueo no se resolvió porque la gente está en una situación difícil en ese lugar, creo que los motivos y agravios que nutren estos movimientos no van a desaparecer, hay que entender lo que está pasando”.

Carlos Alberto Patiño, profesor titular en la Universidad Nacional, experto en conflictos internacionales contemporáneos y doctor en Filosofía, detalló que Hamás es una organización fundamentalista radical, que desconoce la existencia del Estado Israel, “eso es desconocer la realidad”. Resaltó que lo ocurrido es un ataque terrorista que estaba preparado, pero que no se puede meter a todos los palestinos en Hamas. Agregó que esta situación lejos de llevar a la construcción del Estado de Palestina, lo distancia y pone en aprietos su reconocimiento como Estado.

Manifestó que muchos palestinos se sienten arrinconados y que son conscientes de la que genera estas acciones, “en la opinión pública que es cercana a islamistas, hay una especie de red de apoyo explícita a la acción de Palestina, eso como principio fundamental, pero la gran duda es cómo salimos de esto, el tema de Netanyahu que se puede distanciar de radicales, pero él ha naturalizado a la oposición con la guerra, el tema es cómo se va a salir y los más perjudicados serán los palestinos mismos porque lejos de aclarar, será más complicado para construir Estado palestino con seriedad”.