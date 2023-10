Boyacá es pionero al aprobar la política pública de mujer rural y campesina

Tunja

La Asamblea de Boyacá aprobó el proyecto de Ordenanza que crea la Política Pública de Mujer Rural y Campesina, una iniciativa en la que el departamento es pionero a nivel nacional.

El ponente del proyecto, diputado Yuri Neil Díaz Aranguren dijo que, “es una gran noticia para el departamento, somos pioneros en esta clase de política que irá por 7 años”.

Aseguró que se trata de saldar una deuda histórica que se tiene con las mujeres del departamento. “Es de alguna manera el pago de una deuda histórica, la reivindicación de sus derechos, la inclusión de muchas de ellas que han sido desamparadas, desconocidas y son las más trabajadoras”.

“Mujeres que su día comienza a las 4 de la mañana hasta las 7 de la noche atendiendo el hogar y también labrando la tierra, pero cuando necesitan acceso a las oportunidades laborales no las tienen, cuando necesitan el apoyo para proyectos de emprendimiento, empresarismo no lo tienen, cuando necesitan que sean respetadas, amadas, valoradas nos encontramos con una sociedad absolutamente machista y hay cosas que están pasando en las veredas que muchas de ellas inclusive por miedo no denuncian pero que esos índices de violencia están allí presentes”, advirtió el diputado.

Según el diputado Díaz Aranguren se tiene que acompañar de músculo financiero, recordó que, “por los siete años que durará la Política Pública de Mujer Rural y Campesina se financiará con recursos propios de cada secretaría por $113.567 mil millones de pesos, más la gestión que se haga desde cada secretaría”.

Hoy fue aprobado en segundo debate en plenaria de la Asamblea y ahora pasa a sanción del gobernador, Ramiro Barragán y el control posterior que hace el Tribunal Administrativo de Boyacá.

Por su parte la secretaria de Integración Social, Lina Chiquillo Ortiz agradeció el apoyo de la Asamblea. “Estoy muy contenta de recordar todo el camino que hemos recorrido para llegar hasta aquí, resaltar el papel que realizó la comisión, los diputados hicieron un análisis juicioso, profundo por parte de los ponentes”.

También mencionó lo que encontraron. “Resaltar todo lo que se descubrió alrededor de este diagnóstico no solo hablamos con las mujeres rurales, sino también con los hombres, este proceso se inició hace años y hoy hay que mencionarlas a ellas”.

“Lo que estamos presentado aquí es un hecho histórico pues Boyacá es el primer departamento en proponer una Política Pública de la Mujer Rural y Campesina, donde evidenciamos vulneraciones no solo en el aspecto económico, por falta de autonomía por falta, de acceso a tierras ese ejercicio de autonomía que no han podido ejercer”, destacó la funcionaria.