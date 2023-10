MinSalud continúa pidiendo devolución del dinero del Hospital de Cuarto Nivel de Risaralda

Pereira

Desde hace dos semanas se prendieron las alarmas en el departamento de Risaralda tras conocerse que una alta funcionaria del Ministerio de Salud y Protección Social habría solicitado la devolución del dinero destinado a la construcción de la primera fase del Hospital Regional de Alta Complejidad, que se encuentra en una fiducia y del que ya hay cerca de 45 mil millones de pesos en ejecución.

La situación la dio a conocer el gobernador de Risaralda quien indicó que es la tercera vez que la misma funcionaria realiza dicha solicitud y al llamado de preocupación se unió la clase política del departamento que solicitó una visita al ministro de salud para que confirme su apoyo al proyecto y reconozca la importancia de este.

Sin embargo, en las últimas horas el presidente de la Asamblea de Risaralda, Carlos Andrés Gil, dio a conocer que, nuevamente habrían solicitado la devolución del dinero y que esto es una muestra de la indiferencia que tiene el Gobierno Nacional con el territorio risaraldense.

“Estamos realmente molestos porque seguimos viendo la desidia, la indiferencia del Gobierno Nacional con el departamento de Risaralda, siguen demostrando no solamente su poca capacidad técnica, sino que siguen en campaña, que siguen obstaculizando los grandes proyectos y anhelos del departamento de Risaralda. Para el Gobierno Nacional obviamente hoy se tiene que parar fuerte el departamento, la dirigencia, su clase empresarial, los gremios, para decirle al Gobierno Nacional que no estamos de acuerdo, no solamente con la forma como está gobernando el país, sino también la posición que está teniendo con Risaralda y nuestros proyectos más emblemáticos y estratégicos”, dijo el funcionario.

Cabe recordar que el Hospital de Alta Complejidad fue un proyecto incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Plurianual de Inversiones, está catalogado como estratégico para el país por medio de un CONPES y cuenta con el aval fiscal del CONFIS para que le sean garantizados sus recursos.