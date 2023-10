Defensa de Nicolás Peto dice que Fiscalía usa “formas modernas de tortura”

A través de un comunicado, el abogado Diego Henao Vargas, uno de los defensores de Nicolás Petro, cuestionó a la fiscalía por las filtraciones de fragmentos del interrogatorio que el hijo del presidente sostuvo con el ente investigador.

De acuerdo con Henao Vargas, los videos conocidos este fin de semana nunca le fueron entregados al equipo jurídico actual del exdiputado, que lo representa luego de las renuncias de Juan Trujillo y David Teleki. Teleki es quien aparece al lado de Petro en el interrogatorio.

“Es claro que la Fiscalía General de la Nación no quiere o no puede ofrecer las mínimas garantías procesales y el respeto por los derechos humanos de mi defendido”, señala el abogado, quien mencionó que “el ente acusador no tiene la capacidad para garantizar la reserva de sus propios elementos o los está filtrando de manera deliberada”.

A renglón seguido, Henao sostuvo una afirmación que Nicolás Petro ya había hecho pública: que fue presionado. El abogado del hijo de Gustavo Petro dijo que para la Fiscalía “es una práctica sistemática” el buscar confesiones a partir de la detención preventiva.

“Estas prácticas cuestionables han sido consideradas en el mundo jurídico, y refrendadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como formas modernas de tortura, porque se somete al procesado a juicios mediáticos, custodias, capturas, traslados y otros mecanismos de presión física y psicológica que lo obligan a negociar con su libertad, aceptando incluso delitos no cometidos”, se lee en la comunicación.

Por último, la defensa de Nicolás Petro le pidió a la Fiscalía “lealtad e igualdad en el uso de las armas jurídicas”, y reiteró que es ilegal utilizar los acuerdos judiciales si estos no lograron perfeccionarse, como ocurrió en este caso.

El hijo del Presidente, Nicolás Petro, enfrentará un juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía, luego de radicar su escrito de acusación, presentará en noviembre los hechos y las pruebas por las que el exdiputado es procesado.

Tras un intento fallido de colaboración con la justicia, el fiscal Mario Burgos acusará el 20 de noviembre, en una audiencia presencial, a Nicolás Petro Burgos. La diligencia se desarrollará en el Juzgado 2 del Circuito de Barranquilla.