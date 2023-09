Filtraciones a Nicolás Petro dejarán efectos políticos y no jurídicos, advierten expertos

El panorama sobre este tema, día a día se va complicando y más aún, por estas recientes declaraciones que se pudieron conocer en el que el hijo del presidente, Nicolás Petro, señala que su padre, sí conocía sobre la entrada de dineros irregulares a la campaña presidencial.

Ante esto, Caracol Radio habló con abogados penalistas, por su parte Iván Cancino, señaló que la Fiscalía debe seguir investigando estos hechos de fondo y que si todo llegase a probarse, las personas involucradas entonces habrían cometido delitos electoral, lavado de activos y enriquecimientos ilícito.

“Si las declaraciones del señor Nicolás Petro se dieron dentro de un trámite de negociación que él no va a seguir adelante, estas declaraciones no podrán ser utilizadas como prueba. Serán criterios orientadores de una investigación y deberán ser corroboradas por otros medios. Pero por supuesto que si no se reportaron dineros que entraron a campaña, esto es un delito electoral que ya está aplicable en Colombia y tendrían que investigarse a todas las personas mencionadas. Obviamente que recibir dineros de actividades ilícitas y transformarlos o transportarlos o custodiarlos, si se demuestra que se conocía el origen ilícito, será lavado de activos y enriquecimiento ilícito”, aseguró.

Cancino de otro lado, resaltó que parte de las preguntas hechas por la Fiscalía habían sido ilegales. Así lo explica.

“También tengo que ser muy claro, todas las preguntas que se le hayan hecho a Nicolás Petro sobre la participación o posible participación del presidente Petro en hechos de interés para el proceso penal son ilegales. Y son ilegales porque sobre personas aforadas con un fuero además especial de protección como el presidente de la República, la Fiscalía General de la Nación a través de sus delegados no puede hacer ninguna pregunta, sino compulsar las copias para que sea la Comisión de Acusaciones la que indague estos hechos”, aseguró.

Así mismo, hablamos con Francisco Bernate quien fue enfático en decir que habrá efectos políticos más no jurídicos y que ya en matera jurídico penal iría directamente relacionado con quien aporto a la campaña y el gerente de la campaña.

“Habría que investigar una financiación ilegal de la campaña, y si estos ingresos no fueron declarados pues estaríamos básicamente en el mismo escenario del ex candidato Oscar Iván Zuluaga, es decir, si estas personas hicieron los aportes a la campaña y no los declararon eso es un delito, si la campaña no los declaró igualmente es un delito, que implicaría directamente al gerente de la campaña y ese es el punto determinante aquí pues el candidato en este caso nuestro hoy presidente realmente no es el responsable del manejo financiero ni de la declaración de los ingresos de la campaña por eso puede tener unos efectos políticos pero difícilmente unos efectos jurídicos”, señaló.

Agrego que respecto al papel de Laura Sarabia y de si habría manejado o no sumas de dineros “ya hay una investigación y lo que podría investigarse un eventual enriquecimiento ilícito de particulares pero en el punto concreto no se ve la vinculación jurídica insisto del candidato y hoy presidente”, dijo Bernate.