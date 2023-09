Alberto Gamero: “La renovación no estaba dura como se decía, yo tenía todo hablado”

Todo es color de rosa en Millonarios. Alberto Gamero renovó, cumplió 200 partidos en el banquillo y el triunfo ante Alianza Petrolera terminó de adornar una buena semana, dejando además encaminada la clasificación a las semifinales de la Copa Colombia.

El técnico de 59 años, que prolongó su vínculo con el equipo hasta 2026, habló en la rueda de prensa y se refirió justamente a cómo se produjo su extensión de contrato, destacando que nunca hubo dudas al respecto y simplemente estaban esperando el momento oportuno para la firma.

200 partidos y renovación: “Alegría, satisfacción y también darle las gracias a nuestra junta directiva. Creen en este proyecto, han confiado en mí y eso es una satisfacción para mí. La renovación no estaba dura como se decía mucho, yo tenía todo hablado, simplemente estábamos esperando el momento. Estoy tranquilo y feliz aquí, veo que el equipo se siente tranquilo conmigo. Ahora es una gran responsabilidad, esto es del día a día”.

Objetivos a trazar: “Yo pienso que siempre he tenido una meta, yo me quiero superar yo mismo, cada día quiero ser mejor, cada día quiero escalar. En Millonarios ya hemos sido campeón de Copa y Liga, tenemos la Libertadores el año entrante, seguir peleando estos títulos. Ahora tengo una responsabilidad mucho más grande, hay que trabajar más y la exigencia mía va a ser mucho más grande”.

Balance del triunfo: “Fue un partido como nosotros nos imaginábamos. Un Alianza en un bloque muy bajo, con 5 defensores, 3 volantes y 2 puntas. Y nosotros teníamos que tener mucha paciencia para poder circular el balón y tener opciones de gol. Una de las cosas que me gustó del equipo fue esa, que tuvimos paciencia. Indudablemente es un marcador que lo logramos porque hicimos las cosas bien, pero puede quedar en la memoria que podíamos haber aumentado este marcador, esa es la realidad (...) Un 2-0 que deja la llave abierta, vamos a ir a Barranca a pelearla”.

Juego postergado contra Unión Magdalena: “No nos cae bien. Hoy somos quintos, de pronto cuando vayamos a jugar ese partido contra Unión, o el de América que también está aplazado, no vamos a estar entre los ocho. No es lo mismo (...) Con el ritmo que viene el equipo, no era necesario este aplazamiento”.