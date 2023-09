Alberto Gamero sigue construyendo legado en Millonarios ¡200 veces en el banquillo!

¡200 veces Alberto Gamero en Millonarios! El entrenador samario alcanzó este número de partidos dirigidos en el equipo bogotano en el compromiso ante Alianza Petrolera por los cuartos de final de la Copa Colombia en El Campín, competición en la que ya conoce lo que es gritar campeón con el cuadro de la capital.

El 10 de diciembre del 2020 Gamero fue presentado como timonel de Millonarios. Llegó para reemplazar a Jorge Luis Pinto y en un momento complicado, pues le tocó lidiar con gran parte de la pandemia del COVID bajo el mando del equipo. Asimismo, en su primer torneo se quedó por fuera de los ocho. Las críticas comenzaron a llegar y la desesperación de los hinchas, que pedían un título, no se hizo esperar y algunos hasta llegaron a pedir su cabeza.

Pero el cariño se lo fue ganando con el paso de los partidos y el buen fútbol que inició a ser reconocido por parte de la prensa y la opinión pública. De a poco el proceso comenzó a dar frutos, primero llegando a la final del Torneo Apertura en 2021, que perdió ante Deportes Tolima, y los cuestionamientos en ese punto también salieron a flote.

Se materializaron los títulos

“Si no gana un título se tiene que ir”, eran las palabras de muchos sobre el proceso de Alberto Gamero, que si bien convencía, no se materializaba con ganar un campeonato. La espera acabó con la obtención de la Copa Colombia 2022 en la final ante Junior y consagrados ante su gente. Eso fue solo un abre bocas de lo que iba a llegar posteriormente para la institución.

Dos años después de haber llegado a la disputa de la final contra Tolima, iba a tener desquite por la Liga Colombiana. Como un cuento de hadas y con la “pinta de campeón” durante la mayoría del ‘todos contra todos’, el descanso para el club y para el propio Gamero se produjo nada más y nada menos que contra Atlético Nacional en una final épica que se definió por penales.

“Yo hablaba mucho con nuestras directivas, ellos estaban contentos con lo que estaba haciendo, hoy se consiguió un título porque lo estábamos buscando. Este es un proyecto que se comenzó pero que no solamente con un título es valeroso, hoy teníamos también la posibilidad de no salir campeón y no iba a ser malo lo que se había hecho”, dijo en su momento Gamero tras el logro.

Zozobra con la renovación

Una vez coronado, llegó el momento para las directivas de pensar en su renovación, pues su contrato estaba pactado hasta diciembre de 2023. Si bien las dos partes manifestaron las intenciones de alcanzar un acuerdo, era un tema que “no afanaba” al técnico de 59 años, aunque el acuerdo se prolongó más de lo esperado.

Finalmente, justamente antes de cumplir sus 200 partidos en el banquillo, se comunicó la noticia con un sentido video en el que jugadores, cuerpo técnico y miembros del club en todas las áreas, elogiaron a Gamero, quien seguirá vinculado hasta 2026 y tendrá la Copa Libertadores como uno de los retos.

- Se convirtió en el tercer entrenador con más compromisos dirigidos en el club, por detrás del histórico Gabriel Ochoa Uribe y Luis Augusto García

- Segundo entrenador con más temporadas dirigidas en el club

- Campeón como jugador y como entrenador en Millonarios

- 96 triunfos, 57 empates y 47 derrotas, para un rendimiento del 57.5%.

- Ha usado 70 futbolistas durante su gestión.

- Más de 15 jóvenes han debutado con el estratega samario, como como Andrés Llinás, Emerson Rivaldo Rodríguez, Carlos Andrés Gómez, Óscar Cortés o Beckham Castro.