¿Quejas por el calendario apretado? Joaquín Varela lo celebra: “Me gusta jugar seguido”

Deportivo Independiente Medellín es sin lugar a dudas uno de los equipos más regulares del segundo semestre en Colombia. De la mano del uruguayo Alfredo Arias, el conjunto antioqueño ha mostrado una idea de juego sumamente interesante que lo ha llevado a estar entre los líderes del torneo local con 25 unidades.

Joaquín Varela, una de las revelaciones del campeonato, habló en El Alargue de Caracol Radio sobre su adaptación al balompié nacional gracias al estilo de Arias y el buen rendimiento que ha tenido a partir de sus características en los duelos aéres y la salida limpia desde el fondo.

Asimismo, el zaguero charrúa se refirió a un tema bastante polémico: la carga de partidos. Si bien hay muchas quejas al respecto, esencialmente de los mismos jugadores, Varela indicó que justamente eso es lo que más le gusta del país por el hecho de poder tener regularidad.

Finalmente aprovechó para hablar sobre una eventual convocatoria a la selección uruguaya, el recambio generacional que se adelanta de la mano del entrenador Marcelo Bielsa, bastante criticado por no tener en cuenta a referentes como Luis Suárez o Edinson Cavani, y el partido que se avecina con Colombia en Barranquilla por las Eliminatorias.

Presente en el Medellín

Rápida adaptación: Es gran mérito de mis compañeros, que me hicieron sentir muy bien; del profe que plantea una idea bastante clara y es fácil adaptarse. Estoy contento con mi actualidad.. Es la primera vez que lo tengo como entrenador, sí lo enfrenté en el torneo uruguayo.

Propuesta ofensiva de Arias: Me siento cómodo con esa idea. Soy de los que le gusta ir para delante, me gusta y por ello me he podido adaptar bien. El uruguayo se caracteriza por ser cauto a veces, pero eso es lo bueno del profe. Si bien tiene los conceptos defensivos claros, también la idea es ir para adelante y tratar de ganar que es buenísimo.

Propuesta defensiva de Arias: Más allá de atacar todo el tiempo, el profe hace hincapié en la defensa, a estar atentos en esa vigilancia al atacar, no estar desconcentrados porque puede venir una contra o un rebote. Hace énfasis en eso. Se trabaja la parte de cuando no tienes la pelota y por ahí nos tenemos que replicar, aunque esa no es la idea del entrenador. Hemos demostrado en el campeonato que nuestra idea es proponer.

Aspectos a resaltar como defensor: Una de mis grandes virtudes es el juego aéreo en lo defensivo y lo ofensivo. Trato siempre de aportar cuando hay un corner o una pelota quieta. Soy zaguero uruguayo y ese hecho lleva consigo todo el tema de la garra charrúa y la agresividad. Trato de salir de la mejor manera desde el fondo, obviamente hay momentos en los que se puede arriesgar, pero me gusta que se salga con un pase o un balón largo hacia un compañero.

Garra charrúa: Es una característica con la que el jugador de Uruguay nace. Por supuesto es más defensiva que ofensiva, pero se lleva en la sangre, desde chicos lo vivimos y sentimos. Nos gusta y nos sentimos cómodos con ese sentido de pelearla, de la agresividad. Nos hacemos fuertes por ese lado.

Opinión del fútbol colombiano

Valora la carga de partidos en el FPC: Es un fútbol muy lindo, estando en un equipo grande la gente siempre acompaña y eso lo hace muy lindo. Siempre hay cosas por mejorar, pero están haciendo las cosas bien en Colombia. Me gusta mucho que se juegue seguido, eso ayuda al jugador a tener ritmo, que es fundamental para elevar el rendimiento.

Motivación por jugar seguido: Al jugador le gusta jugar, creo que a veces es un poco peligroso que con la cargas se genere fatiga y por ende no se pueda participar en todos los partidos. Pero cualquier jugador preferirá jugar seguido y no una vez a la semana. Jugar entre semana siempre es lindo y mantiene al jugador motivado.

¿Los árbitros pitan cualquier cosa? Es algo que pasa en todos lados. Hoy con el VAR se busca que cualquier contacto o algo que pase en el área sea favorable para el delantero y se hagan más goles, pero no lo veo como algo propio de los árbitros de Colombia sino a nivel mundial.

Selección de Uruguay

Llamado a su selección: La Selección Uruguaya tiene grandes referentes en mi posición, que juegan en los mejores equipos del mundo y por eso se hace un poco más difícil lograr entrar a una convocatoria. Más allá de eso, la ilusión sigue intacta y uno trabaja para eso, ojalá más adelante llegue.

Colombia Vs. Uruguay en Eliminatorias: Seguro va a ser un partido lindo, las dos selecciones proponen un juego muy lindo. Hoy Uruguay, con Bielsa, propone un fútbol más ofensivo y lo hace más vistoso para los espectadores… Con el cambio de entrenador ha venido un cambio generacional, que es lógico porque los jugadores de antes ya tienen una edad en la que deben dejar pasar a los más jóvenes, es natural. Me gusta lo que propone Bielsa, me gusta el fútbol ofensivo y es una idea que le hará bien a Uruguay.