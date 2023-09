Edwuin Cetré: “Estamos trabajando para pelear títulos”

Edwuin Cetre (Photo by FREDY BUILES/AFP via Getty Images)

Independiente Medellín ha logrado mantener el invicto en las últimas fechas, siendo el 1-0 ante Santa Fe en la tercera jornada su última derrota. Concluida la decimocuarta fecha, el equipo antioqueño ocupa la tercera posición con 25 puntos. Gran parte de esta campaña se debe a los ocho goles de Edwuin Cetré, quien con sus infalibles penales ha jugado un papel crucial en el éxito del equipo.

El extremo del Poderoso de la Montaña habló con El Vbar de Caracol Radio sobre las posibilidades que tiene el equipo de llegar a las instancias finales. “En lo personal, desde que llegué a Medellín vengo con esa mentalidad. Ahora que está el profe, que nos está yendo muy bien gracias a Dios, estamos trabajando para pelear títulos”, afirmó.

Asimismo, a pesar de que Luciano Pons y Brayan León no han tenido los resultados que se esperaba de ellos, afirma que la relación no se ha afectado. “No es fácil para Pons, para León que lo trajeron para hacer goles y está siendo goleador un extremo, pero en el grupo todo está muy tranquilo, tenemos un grupo y una competencia muy sana, entonces creo que, en vez de sentir malestar en los delanteros, nos estamos sintiendo muy a gusto.

Estas fueron las declaraciones de Edwuin Cetré:

¿Cuántos penaltis entrena al día? Depende el tiempo que me dé el preparador físico, pero normalmente pateo cinco después de entrenamiento.

Efectividad en el cobro: Más que todo por eso tengo la efectividad que tengo en los penaltis. Lo entreno porque normalmente, cuando uno le pega así de duro, lo más fácil es que el balón se te suba o le pegues muy al centro. Por eso lo entreno con esa potencia y a esa esquina y hasta ahora gracias a Dios todos han ido adentro.

Pega desde afuera: Normalmente me gusta patear mucho de fuera, pero con el juego del profe con lo que se ha visto en Medellín, que es mucho de tenencia de pelota, creo que el pateo de afuera lo vemos con Diego Moreno, que de vez en cuando se anima también. Con el juego que tenemos, de vez en cuando sorprender desde afuera es muy importante porque todo mundo está esperando el juego corto, o centros y por ahí disparar desde afuera puede sorprender a los porteros.

Sorpender a Soto: Antes del primer penalti creo que estuve una semana, semana y media preguntándole, diciéndole a todos mis compañeros como para que no se fueran a sorprender que la iba a picar porque ya me conoce que iba a patear cruzado y todos me decían, ‘no pues haz lo que quieras’, entonces estaba con la duda si lo hacía o no y la piqué y gracias a Dios salió de la mejor manera.

Segundo penal ante América: El segundo si lo aseguré, sí pateé como yo pateo normalmente. Ya como el primero lo había picado lo más seguro es que iba a aguantar un poco más y ya con la potencia que yo pateo los penaltis ya era difícil que la atajara, así como se vio en ese partido.

Un extremo es goleador en Medellín: Todos sabemos lo importante que es Brayan y Pons para el grupo. Más que todo por el trabajo que ellos hacen, le está abriendo el espacio a los extremos para llegar más a gol y esa situación creo que la estamos manejando de la mejor manera en el grupo, no es fácil para Pons, para León que lo trajeron para hacer goles y está siendo goleador un extremo, pero en el grupo todo está muy tranquilo, tenemos un grupo y una competencia muy sana, entonces creo que, en vez de sentir malestar en los delanteros, nos estamos sintiendo muy a gusto.

¿Tienen equipo para peleaar el título? Total, en lo personal desde que llegué a Medellín, vengo con esa mentalidad, ahora que está el profe, que nos está yendo muy bien, gracias a Dios, estamos trabajando para pelear títulos. Creo que, así como vamos mejorando algunas cositas, porque no todo es perfecto, vamos a llegar a pelear finales.