Liga de Colombia: así está la tabla de posiciones

La liga colombiana se encuentra en la fecha de clásicos. Independiente Medellín, América de Cali e Independiente Santa Fe le cumplieron a su hinchada al vencer en su duelo reginal a Atlético Nacional, Deportivo Cali y Millonarios, respectivamente. Destacan también las victorias de Pereira (sobre Once Caldas) y Junior de Barranquilla (frente al Unión Magdalena).

El complemento de la décima jornada se llevará a cabo este lunes 11 de septiembre con los duelos Envigado Vs. Águilas Doradas (4PM), Atlético Huila Vs. Deportes Tolima (6:15PM) y Atlético Bucaramanga Vs. Alianza Petrolera (8:30PM).

A continuación la tabla de posiciones actualizada:

Resultados de la jornada: