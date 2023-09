“Ahora soy la corrupta y no los imputados de un guardado que tenía la Fiscalía”: Monsalve

El pasado 27 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación reveló que fueron recopilados elementos de prueba suficientes para llamar a imputación de cargos a la fiscal delegada Angélica María Monsalve Gaviria, por solicitar en el 2022 a través de un tercero dinero para direccionar el resultado de una investigación conocida como el ‘Carrusel de los vehículos blindados en la UNP’ que estaba a cargo de su despacho.

De acuerdo con la entidad, existen elementos que prueban que Jimmy Forero, abogado del caso, pidió una millonaria suma a nombre de la fiscal Monsalve y advirtió a los empresarios procesados sobre la imputación de cargos.

Así las cosas, para el 12 de octubre, a las 2:00 p.m., quedó programada la audiencia de imputación contra la funcionaria. En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, la fiscal Angélica Monsalve aseguró que esta decisión no le sorprende, ya que “es la crónica de una muerte anunciada”:

“Yo quisiera que la Fiscalía de Martha Mancera y de Barbosa pudiese también a través de un comunicado mostrar las imputaciones que yo como fiscal he realizado dentro de este caso grande de corrupción. Ahora la fiscal es la corrupta y no los imputados de un guardado que tenía la Fiscalía y que yo me atreví a desempolvar”.

Según explicó la fiscal, esto decisión surge a raíz de la denuncia de Martín Manjarrés, investigado dentro del carrusel y “pagador de las copias” en este entramado: “Es un Emilio Tapias 2, yo así lo llamo y lo digo responsablemente”.

En su declaración, la fiscal dijo que este sujeto denunció hace un año y medio que dos abogados del círculo cercano de Monsalve lo sobornaron para hacer lobby con la fiscal:

“Esto lo conoce el fiscal seccional Egohon, al que le dan este caso contra mí y además, paralelamente, le dan una Fiscalía delegada al tribunal para que él se encargue de ver cómo hace de las suyas para judicializar a la fiscal. Le dan un premio de 28 millones de pesos, en vez de los 18 que gana un seccional para esto”.

“Martín Manjarrés al ver que yo le pido una captura mucho antes de que el haya denunciado, a la jueza 33 de Garantías, que me la negó diciendo que ella no ve la necesidad porque el caso es muy viejo. Luego lo llamo a interrogatorio a él y a John García, socio de él que sale en las interceptaciones, ellos al verse desesperado buscan abogados allegados a la fiscal”, agregó Monsalve.

Orden de captura en su contra

Frente a la confirmación del Ministerio de Relaciones exteriores de Venezuela sobre una orden en su contra de aprehensión por los delitos de hurto calificado y estafa que data del año 2014, y desde julio de 2016 registra notificación roja de INTERPOL, la final aseguró:

“Yo no tengo órdenes de captura vigentes. En Venezuela, un juez gana 100 dólares para obtener una orden de captura en su contra, entonces así funciona la justicia en venezolana”.

Sobre los supuestos delitos, explicó: “Yo fui abogada contractual de una empresa iraní y una empresa canadiense, a mí me pagaron unos honorarios y yo aporté los contratos a todos los periodistas donde se ve que no soy una estafadora”.

“Una persona me paga unos honorarios que yo rechazo seguir siendo su abogada porque el Estado venezolano lo demandó a él por incumplimiento contractual y yo renuncié. Es un iraní que cree que las mujeres somos propiedad de ellos, es una denuncia de hace 12 años.