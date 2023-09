Luis Fernando Suárez aclaró los rumores que lo vinculan con Atlético Nacional

Luis Fernando Suarez (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)

Tras la dura derrota de Atlético Nacional a manos de América de Cali, la continuidad de William Amaral está en el aire. Muchos rumores han surgido de quién podría ser el entrenador que llegue al banquillo del conjunto antioqueño en dado caso que se de una salida del brasileño.

Uno de los grandes nombres que ha salido como posible reemplazo es el de Luis Fernando Suárez, exentrenador y exjugador de Nacional. A raíz de esto, el técnico de 63 años habló en los micrófonos del VBar Caracol, de Caracol Radio, y aclaró estos rumores.

Sobre si ha habido algún tipo de contacto por parte del club, Suárez afirmó: “No, hasta el momento no tengo ningún contacto con ninguna persona de Atlético Nacional. No me han ofrecido el cargo”.

“Creo que mal haría yo en recibir una comunicación de estas sabiendo que hay un técnico en propiedad. En ese sentido uno tendría que ser muy respetuoso de ello. Lógicamente siempre reconozco que Nacional es mi casa, me ha dado todo. Allí es donde nací como futbolista y después como entrenador”, afirmó el entrenador.

Por último, dejó un mensaje de agradecimiento y de apoyo al conjunto Verdolaga, después del mal momento en el que se encuentran: “Le tengo un aprecio grandísimo y lógicamente siempre estará esa sensación de agradecimiento a la institución y un apego a todo lo que Nacional da. Lo único que espero es que salgan de toda esta situación de la mejor manera”.

De momento, Atlético Nacional no se ha pronunciado sobre un posible despido de William Amaral. El equipo marcha cuarto en la liga colombiana con 24 puntos en 14 partidos y lo que en realidad preocupa es el mal rendimiento en los partidos. Su siguiente encuentro será contra Águilas Doradas por la Copa Colombia, el miércoles 27 de septiembre a las 8:30 pm (hora colombiana).