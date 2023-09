Jadon Sancho no podrá tener contacto con sus compañeros: el polémico castigo de Ten Hag

Jadon Sancho con Manchester United (Photo by Joe Prior/Visionhaus via Getty Images) / Visionhaus

El drama en el Manchester United no cesa, pues esta vez el entrenador Erik Ten Hag aseguró que depende de Jadon Sancho volver a jugar en el equipo tras la polémica que despertó su mensaje en redes sociales. En lo que va de la temporada, solo ha participado en tres encuentros acumulando 76 minutos, realidad que podría llevarlo a optar por la liga árabe antes que someterse al rechazo que está viviendo dentro el club.

Ante las críticas por la recurrente ausencia del atacante inglés, el director técnico afirmó en rueda de prensa que “por su rendimiento en los entenamientos no fue convocado”, crítica que causó gran molestia y provocó la contundente respuesta del jugador.

“No voy a permitir que la gente diga cosas que son completamente falsas, me he comportado muy bien en los entrenamientos esta semana. Creo que hay otras razones para este asunto en las que no voy a entrar”, publicó en su cuenta personal de Twitter.

El atacante fue criticado por Ten Hag, al no convocarle para la derrota 3-1 hace semanas contra el Arsenal, y Sancho respondió que se le estaba usando como “chivo expiatorio”, por lo que fue apartado de los entrenamientos del primer equipo.

“Respeto todas las decisiones que toma el cuerpo técnico, juego con futbolistas fantásticos y estoy agradecido por ello, aunque sé que cada semana es un reto. Seguiré luchando por este escudo pase lo que pase”, respondió en su comunicado el delantero de 23 años, quien posteriormente eliminó su perfil de Instagram.

Tras negarse a salir del club, con destino a Arabia Saudí o Turquía en los últimos días de mercado, el United exigió a Sancho que le pidiera disculpas a Ten Hag, pero este aún no se ha pronunciado.

Su silencio lo seguirá condenado al exilio, pues según informaron medios británicos, el jugador ha sido desterrado incluso de las instalaciones del club en Carrington y no podría acceder ni siquiera al comedor del primer equipo, este ha tenido que permanecer con los jugadores de la cantera.

La situación causa revuelo al tratarse del cuarto fichaje más maro de la historia del Manchester United. El entrenador añadió que no permitirá que “un jugador desilusionado difunda negatividad y cause discordia dentro de su plantilla”.

“Depende de él”, respondió este viernes Ten Hag en rueda de prensa al ser cuestionado por el futuro del jugador. De no disculparse con su “jefe” por acusarlo de mentiroso, no podría reincorporarse al plantel.

“El resto nos estamos preparando para el partido contra el Burnley. Él no estará en la convocatoria”, concluyó el DT de cara al siguiente partido ante el Cystal Palace válido por la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra. Este será el martes 26 de septiembre e iniciará a las 2:00 p.m. (hora colombiana).