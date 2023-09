Leonel Álvarez y la posibilidad de dirigir a Atlético Nacional

Leonel Álvarez continúa dando de qué hablar en el fútbol colombiano. A pesar de haber arreglado con ningún equipo para el inicio del segundo semestre de la Liga, las reiteradas destituciones de entrenadores a lo largo del campeonato le podrían abrir una puerta durante la recta final del todos contra todos.

El estratega antioqueño sonó hace unos meses para Independiente Santa Fe, pero la operación terminó cayéndose por cuestiones económicas, según reveló el mismo presidente Eduardo Méndez. Posteriormente se habló de su posible contratación para el Deportes Tolima como reemplazo de Juan Cruz Real y nada se concretó.

Pues bien, en medio de la pausa que le ha dado a su carrera, Leonel habló en ESPN los rumores que lo vinculan con Atlético Nacional, equipo que actualmente es dirigido por William Amaral. Precisamente el entrenador brasileño ha recibido un sinfín de críticas, especialmente de parte de la hinchada, y a partir de allí empezaron a surgir, extraoficilamente, nombres de posibles reemplazos.

“Nacional es un equipo estructurado, con sede, con buenas herramientas, con una estructura muy grande, que con el trabajo uno sabe que puede sacar cualquier proyecto adelante”, mencionó el también exfutbolista.

Si bien aclaró que del conjunto antiqueño “nunca he recibido una llamada o he tenido una conversación con un directivo, ni un acercamiento”, sí reconoció que “como profesional siempre quiero dirigir a equipos grandes, y ese es Nacional, un equipo que cualquier entrenador quisiera dirigir... ¿Cómo no voy a quererlo?”.

Finalmente advirtió que su metodología de trabajo y estilo de juego encajarían a la perfección en la institución: “El proyecto de nosotros, la manera de trabajar encaja perfectamente, no solo en Nacional sino en todo equipo que pretenda o quiera conseguir logros y conseguir una identidad, un estilo, pero esto es con carácter, personalidad, intensidad y los mismos jugadores que sacan los proyectos adelante”.

Vale recordar que su más reciente experiencia en el balompié nacional se dio con Águilas Doradas entre 2021 y 2022, cuando puso a soñar al cuadro del oriente antioqueño con su primera final de Liga.

Pasado por el DIM

Si bien durante su etapa como futbolista se lo recuerda por el gran trabajo realizado en el mediocampo Atlético Nacional, Leonel Álvarez a día de hoy goza de un grato recuerdo en el Deportivo Independiente Medellín, cuadro al que ha dirigido en dos oportunidades y con el que suma dos títulos de Liga (2009, 2016).