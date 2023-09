Cristian Barrios pudo haber jugado en Junior de Barranquilla, pero un “miedo” lo impidió

El América de Cali es uno de los más fuertes contendientes de la liga colombiana y, ocupando la segunda posición con 26 puntos, está a una victoria de coronarse líder parcial del campeonato, siempre y cuando Águilas Doradas ceda terreno. Entre sus princiaples figuras destaca Cristian Barrios, quien ha convertido 4 goles en los últimos diez partidos de la temporada.

El extremo habló con El Alargue de Caracol Radio sobre la última victoria del equipo ante Atlético Nacional. El extremo realizó un balance del proyecto de Lucas González y compartió sus objetivos futuros juntos al equipo vallecaucano.

Ante el complicado inicio de temporada que vivió el equipo, Barrios habló de la defensa que plantaron los jugadores para proteger al entrenador. “La intención de nosotros de respaldar el proceso no fue casualidad sino porque sabíamos la clase de técnico que teníamos y que podíamos perderlo a él. Las cosas se hacen mas fácil porque el profe Lucas nos da las indicaciones de la mejor manera”, señaló.

Asimismo, viendo lo favorable que pintan los cinco partidos que restan, el pereirano aseguró que le gustaría ser el goleador del América. Pero a su vez, valora la destreza de sus compañeros. “Es muy bueno y da confianza saber que tenemos varios jugadores con goles. Cada vez que alguien marca le hace bien al equipo”, afirmó.

América irá por el título

“Estamos pasando por un buen momento, eso es gracias al trabajo de mis compañeros, el cuerpo técnico, el trabajo en equipo, pero como siempre decimos es un partido, son solo tres puntos que estuvieron en juego”, señaló el atacante, posterior a la goleada 4-1 en el clásico del país.

Tiene claro que, aunque el equipo figure como favorito, no pueden confiarse. Ya se alistan para el próximo encuentro ante Deportivo Pereira, donde esperan alcanzar la punta y conseguir la delantera superando a Águilas.

Esperan mantener el nivel que han demostrado y que quedó enmarcado con el golazo de 36 pases. “Cuando tenemos el resultado a favor siempre tratamos de combinar muchos pases, ya había pasado con Chico y en el clásico. Ante Nacional queríamos terminar con el balón en los pies, se dio la oportunidad del gol y nada más bonito que fui yo el que terminó con ese gol”, concluyó.

Fue rechazado por su estatura

El jugador habló también sobre sus inicios y cómo recorrió un difícil camino para conseguir ser una de las actuales figuras del fútbol colombiano. “Nunca hice pruebas en Junior ni me acerque por el miedo de que fueran a rechazarme por la estatura”, aseguró al compartir que fueron varios los equipos que le cerraron las puertas al considerar que su baja estatura sería una desventaja.

Además, confesó que no le agrada ser comprado con Anthony ‘Pitufo’ de Ávila, reconcido goleador del América, que disputó más de 500 partidos con El Rojo. “Quiero triunfar, ganar mis títulos y que la gente me recuerde por Cristian Barrios y no por la similitud con el Pitufo de Ávila”, fueron las contundentes palabras que dejaron en claro que, aunque su estatura se convirtió en un obstáculo en sus inicios, ahora le ha permitido demostrar que “la estatura no lo es todo en el fútbol”.