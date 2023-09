William Amaral estalla contra un periodista: “Deberías hacer una pregunta con calidad”

Atlético Nacional sufrió un duro revés en la liga colombiana, luego de ser goleado 4-1 por América de Cali en el Pascual Guerrero. Flojísima actuación del conjunto antioqueño que puso en entredicho la continuidad del entrenador William Amaral, a pesar de ser tercero en la tabla de posiciones y estar cerca de la clasificación a los cuadrangulares finales.

Precisamente en conferencia de prensa le preguntaron al estratega brasileño por su futuro en la institución, teniendo en cuenta que cuatro de los partidos más importantes del semestre (uno por Libertadores y los tres restantes en Liga) los perdió: la vuelta en Copa contra Racing, el clásico paisa, el clásico frente a Millonarios y ahora ante el cuadro escarlata.

El cuestionamiento no le gustó a Amaral y apuntó contra el periodista en cuestión. Pidió “más calidad” y ser “más serios” con las preguntas debido a que, en su opinión, este tipo de interrogantes “desinformar a la gente” y solo buscan crear polémica.

En cuanto al mal resultado en la capital vallecaucana, el director técnico reconoció que su equipo no tuvo el rednimiento esperado en los pimeros 45 minutos y el rival lo superó con creces, pero también valoró la mejoría de sus dirigidos en el complemento, especialmente a raíz del ingreso de Robert Mejía en el mediocampo.

Balance del clásico

Flojísimo primer tiempo: Tuvimos una primera parte muy mala, a pesar de alguna oportunidad que no fuimos capaces de concretar. Lo curioso de todo esto es que los datos dicen que tuvimos 7 opciones y ellos 13, cada uno con 6 disparos a arco, por lo que no creo que la posesión sea el factor decisivo. Las oportunidades estuvieron ahí y no las aprovechamos. El contrario fue mejor que nosotros, especialmente en la primera mitad. Perdimos los duelos individuales, llegábamos tarde y fue una noche malísima. El contrario fue extremadamente superior y hay que felicitarlo por eso.

Mejoría en la segunda parte: Mejoramos muchísimo, el equipo ganó intensidad y presión con la entrada de (Robert) Mejía. Conseguimos tener el balón y ser más agresivos, aunque no por el tiempo que deseábamos. Es imposible jugar sin tener intensidad y debemos pensar que para competir hay que tener intensidad, hacerlo de forma pasiva es imposible, cuando llegamos tarde a cada confrontación individual es muy difícil. Hoy no fuimos competitivos de la forma que queríamos, los cambios fueron buenos y respondieron de la mejor manera, pero no como lo esperábamos.

América ganó bien, pero toca pasar la página: Nuestro comportamiento no fue el que habíamos planteado por varios motivos, nosotros en función de las dudas que tuvimos durante la ejecución, acabamos por sucumbir y después el rival acabó de concretar las opciones que tuvo, lo de América es meritorio, tenemos que aceptar la derrota y pensar que podemos volver a ganar el miércoles para que la moral de los jugadores pueda estar arriba de todo”.

Cruce con un periodista

Dar un paso al costado: (Risas) Hombre, tenemos que ser serios, tener más calidad. El equipo en este momento, en la tabla general, sigue siendo el primero. Horas antes de este partido éramos los primeros clasificados. De nueve hicimos 7 puntos. ¿Cómo me hacen una pregunta de estas? Deberíamos ser más responsables, estamos hablando de un proyecto serio y los jugadores tienen todo para sacarlo adelante. Hay un compromiso tremendo de todos. Debemos aportar un poco más de calidad porque si se hace una pregunta con calidad, nos ayuda en el proceso y todos crecemos con eso. La gente debería ser informada y eso otro se llama desinformación. Todos tenemos la responsabilidad de informar a la gente que nos esta viendo o escuchando, si no se pone muy difícil. El fútbol se torna muy pequeño sin tener polémica, que es lo más fácil. A la gente que le gusta el fútbol, le gusta que le expliquen las cosas, pero con contenido, con calidad para seguir aprendiendo y amando este deporte”.