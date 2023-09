Mackalister Silva: “Para todo el grupo es importante que el profe pueda seguir al frente”

David Mackalister Silva pasó por los micrófonos de El Alargue de Caracol Radio para hablar sobre la actualidad de Millonarios. El capitán se refirió a situaciones del juego como la falta de concreción y destacó que no hay una falta de motivación en el grupo tras lograr el campeonato. Además, se refirió a la posibilidad cercana de que el entrenador Alberto Gamero permanezca en el grupo, luego de que el presidente de la institución, Enrique Camacho, diera a conocer que su renovación estaba próxima a acontecer.

Respecto a la mejora que ha ido teniendo el equipo tras un comienzo de torneo que costó y que les ha impedido, de momento, estar en el grupo de los ocho, el volante comentó: “Sabemos que no es el techo y no puede ser el techo para nuestras aspiraciones, vamos a ir mejorando los errores que se cometen para ir acercándonos al grupo de los ocho que es nuestro primer objetivo”.

¿Falta de motivación? “No, yo no creo que se baje la motivación. Eso no puede ser posible porque qué más motivación que eres el campeón reciente. Los dos equipos que juegan la final son los que menos recuperación tienen, lo que generan mucho estrés, presión y al final en algún momento se tiene que sentir. Lo que estamos trabajando es que no nos vaya a pasar a nosotros y estamos a tiempo para que esto no nos pase. Nuestro fútbol ha demostrado que no importa si entras de primero o de octavo”.

La importancia de Alberto Gamero: “Yo lo he dicho a lo largo de mi estadía con él acá, lo dije cuando llegué a Millonarios; Gamero es demasiado importante para mi familia por lo que ha representado en mi carrera y como persona. Seguro que para todo el grupo es super importante que el profe pueda seguir al frente de nosotros porque es un profesor, no tiene reparo en parar una jugada para enseñar y corregir y eso es algo que no se encuentra muy fácilmente”.

¿Cómo evitar sufrir los partidos? “Para dejar de sufrir los partidos, hay que mejorar algo que nos ha costado que es la definición, tenemos que concretar las opciones que creamos y en cuento a tener esa idea ofensiva, es algo que el profe nos ha inculcado y recalcado al máximo. Tener esa idea no quiere decir que no sepamos defendernos”.

La rotación es clave: “No lo hace solo Millonarios. Medellín también no tuvo los dos laterales, lo hemos visto en Tolima, lo estoy viendo con el Cali. Jugar cada tres días es difícil, la rotación es la única manera de aguantar. Hemos corrido con la mala fortuna de lesiones, pero si no se manejan las cargas, no hay ‘MacGyver’”

La idea de una liga de un año: “No hay que negar la emoción que tiene los cuadrangulares, pero fuimos víctimas de nuestro formato, donde no nos sirvió de nada hacer cualquier cantidad de puntos y no llegamos a una final o llegamos y las perdimos. El tema estaría si hay la mejoría del calendario en la continuidad de partidos, en que haya más tiempo de recuperación entre un partido y otro. No es una excusa, pero puede ser algo que nosotros descansamos dos días en vacaciones, pero entramos con las cosas claras”.