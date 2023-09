Andrés Llinás se sinceró: “Si me quedara toda la vida en Millonarios, no tendría problema”

Andres Llinás, zagueroi central de Millonarios. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP) (Photo by RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images) / RAUL ARBOLEDA

El tema de las renovaciones contractuales tiene en expectativa a los hinchas de Millonarios. El entrenador Alberto Gamero y el zaguero Juan Pablo Vargas no han terminado de sellar sus acuerdos, aunque el presidente de la institución, Enrique Camacho, aseguró en El Vbar Caracol que falta poco para cerrar la continuidad de ambos.

Quien ya concretó su continuidad con el cuadro embajador es Andrés Llinás, líder y referente de la nómina actual. El defensor central llegó rápdiamente a un acuerdo con los directivos y amplió su vínculo por tres años más. Se espera entonces que el canterano bogotano dispute la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024.

En un evento realizado al norte de Bogotá, Llinás habló con Cristian Pinzón, periodista de Caracol Radio, sobre cómo se dio todo el proceso de la renovación y se animó a dejarle un mensaje a Gamero para que se mantenga por la misma vía.

“Yo soy feliz acá y no había un motivo para no renovar. Siento que si me quedo acá toda la vida, no tendría problema; si llega el momento de irme, también seré feliz. Llegó la posibilidad de renovar y yo les dije que claro, que estaría encantado de renovar por tres años más”, expresó el futbolista durante el evento llevado a cabo por MNG, marca de la cual Llinás es imagen.

Por otro lado, al técnico Gamero le dejó el siguiente mensaje para que termine de sellar su continuidad: “Que renueve, que nosotros seríamos los más felices. Seguir peleando títulos bajo el mando de él”.

Justamente complementó que el samario “es la cabeza de este proyecto” debido a que “sabe cómo nos manejamos y cómo exigirnos a cada uno”, además claro que el estartega save “evolucionar a los jugadores” y eso ha ayudado en el ascenso de las fuerzos básicas.

“Es una persona que día a día nos está presionando. Muy importante que renueve y si se llega a dar sería una muy buena noticia para nosotros”, concluyó.