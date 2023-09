No estoy confiado: Álvaro Rojas candidato único a la alcaldía de La Capilla

Tunja

Álvaro Rojas Bermúdez es Administrador de Empresas de 57 años y es el único candidato a la alcaldía de La Capilla, en Boyacá.

Él asegura que su aspiración, “es producto de un trabajo que se ha desarrollado durante un tiempo, en los últimos cuatro años, pues en las anteriores elecciones yo también me lancé y perdí, hice un análisis de la situación y comprendí que tenía que darme más a conocer, estar más pendiente de la comunidad”, asegura.

La pandemia no fue obstáculo para seguir trabajando por su comunidad. “Yo siempre tenía un registro de los asistentes, de mis amigos, llamarlos, preocuparme por ellos, entonces eso permitió acercarme en diferentes casos, estar presentes en aguinaldos, las ferias ganaderas, de apoyo a los estudiantes, en fin, son una cantidad de cosas que acercan mucho a la comunidad con la persona que tiene un interés por ellos, por hacer algo por ellos”, recuerda.

El candidato único es enfático en que no la tiene fácil en su municipio de 2.550 habitantes. “Sumercé sabe que no hay nada gratis, el hecho de que sea el candidato único eso no significa ninguna superioridad, triunfalismo, sino más bien como un incentivo para seguir luchando, porque eso no deja de seguir un plan de trabajo que yo tenía trazado hacer mis visitas casa a casa para darme cuenta de cómo están las vías, los puentes, en qué condiciones viven esas personas y todo eso le permite a uno trazar el plan de gobierno ajustado a la necesidad y no desde el punto de vista del candidato, posiblemente es lo que hoy me tiene como candidato único que realmente he estrechado unos vínculos sinceros con mi pueblo”, aseguró.

Álvaro Rojas Bermúdez, o Don Alvarito como le dicen en el pueblo es candidato del Partido Conservador y dice que este puede ser un momento histórico en su municipio. “No nos centremos tanto en un partido sino en las necesidades de nosotros, en mirar cómo entre todo podemos construir unas mejores condiciones de vida para los habitantes del municipio de La Capilla y la invitación es esa, dejar tanto sectarismo y rencillas que no conducen a nada, debemos fijarnos en una propuesta, en un plan de Gobierno, en algo ajustado a nuestro pueblo”, reitera.

¿Qué tan democrático es que solo haya un candidato?

Precisamente esa es la democracia, responde el candidato. “Porque eso no es fruto de un día para otro, fue producto de un trabajo y no sé cómo pudieron haber tomado los demás candidatos la decisión de no lanzarse, porque hace cuatro años yo era la persona más desfavorecida porque había perdido, quien ganó también podría haber estado perfilando a su candidato y se quedaron cortos porque esto debe ser un trabajo constante con la comunidad y eso fue lo que pasó”.

Considera Álvaro Rojas Bermúdez que esta es una oportunidad. “Esa es la invitación para las personas de mi municipio ojalá lográramos demostrar que La Capilla es un municipio maduro porque regularmente cuando uno hace política todo el mundo le dice que le va a votar pero si alguien le dice no se lance porque don Alvarito le lleva más ventaja, mire no se lance porque don Álvaro les puede ganar, entonces lo que yo veo es la madurez política y un ejemplo a seguir desde este municipio tan pequeño que podría ser chévere para el país, y dejar de engañarnos unos a otros porque a veces se hacen falsas promesas y se crean falsas expectativas que lesionan y hacen que la gente se sienta escéptica para salir a votar”.

El candidato dijo que “si gana”, gobernará con todos los sectores. “Este proyecto es producto de que todos estemos unidos”, reiteró.