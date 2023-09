Nueva discordia entre el Gobierno y la oposición por trámite de la reforma a la Salud

Reforma a la salud. Foto: Chepa Beltran/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images. / Chepa Beltran

Congreso

Para el próximo martes 12 de septiembre, la plenaria de la Cámara de Representantes tiene de primer punto en el orden del día retomar el segundo debate de la reforma a la Salud, luego de que se hundiera la proposición de archivo.

Por trámite, lo que procede ahora es votar el informe de ponencia con el texto actual; sin embargo, a raíz de la comisión accidental creada para intentar llegar a acuerdos entre todos los partidos, la oposición y otros sectores están pidiendo que se instale primero la comisión y esta trabaje en el nuevo texto, antes de votar la ponencia.

El asunto es que el presidente de la Cámara, el representante liberal Andrés Calle, que es cercano al presidente Gustavo Petro, dijo que el proceso que se seguiría el martes iba a ser votar positivo el informe de ponencia y ahí sí dar paso a la comisión accidental, cuyos integrantes y tiempo de trabajo se anunciarían ese mismo día.

Por eso la molestia de partidos como Cambio Radical y el Centro Democrático. El congresista uribista Juan Espinal, actual segundo vicepresidente de la Cámara, le hizo la petición a Calle: “que no se apruebe nisiquiera el informe de la ponencia positiva de la reforma. Creo que no es conveniente, no sabemos qué modificaciones se van a presentar”.

Para el representante de Antioquia es fundamental “que realmente el Gobierno, el presidente de la Cámara y los partidos de gobierno muestren voluntad de diálogo en torno a una reforma que preocupa a los 50 millones de colombianos. La subcomisión es un mensaje muy importante para el Gobierno Petro; él debe escuchar a la ciudadanía y al Congreso”.

Este martes, entonces, se dará una discusión sobre si se vota o no la ponencia, antes de conformarse la subcomisión. Los tiempos comienzan a apretarse un poco para esta iniciativa que debe superar aún tres debates, en medio de la campaña y el retraso que esta genera al trabajo del Congreso.