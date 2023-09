Presidente de la Cámara confirma la suspensión del debate de la Reforma a la Salud

Durante la plenaria de la Cámara de Representantes de este martes 5 de septiembre, el presidente de la corporación, el congresista liberal Andrés Calle, anunció la suspensión del debate de la Reforma a la Salud del Gobierno Petro. Esto mientras se conforma la subcomisión para intentar concertar un texto de la iniciativa.

“Por supuesto vamos a darle creación a la comisión accidental, pero esto respetando los principios que rigen a esta corporación. De ninguna manera vamos a impedir el debate que debe darse. Estableceremos los términos, los tiempos y quiénes participarán en esa comisión que tendrá únicamente la tarea de traerle un informe a esta plenaria”, dijo el representante.

El presidente de la Cámara se reunirá primero con algunos sectores y el propio gobierno, para determinar estos parámetros de la subcomisión. Después de ello se espera que el mismo Calle haga el anuncio de las reglas de juego. De hecho, citó una rueda de prensa para este miércoles 6 de septiembre, sobre las 10:30 de la mañana.

La propuesta de los promotores de la subcomisión creada, eso sí, es que se den 15 días hábiles para trabajar y presentar el nuevo texto. Sin embargo, la decisión será del presidente de la Cámara, quien insistió en que “debido a la urgencia que tiene nuestro país de dar el trámite del debate y previendo no se presenten dilaciones injustificadas al mismo se estipularán, conforme a lo dispuesto por la ley 5ta, los plazos, miembros, cronogramas y términos de las actividades que den cumplimiento al objetivo de la comisión”.

El objetivo de esta célula legislativa alterna es y accidental, según Calle, es “estudiar las proposiciones que tiene el articulado y concertar un texto. Un informe donde se logren conciliar las más de 390 proposiciones que se han presentado al proyecto”.

Esto significa, de acuerdo con el comunicado del presidente de la Cámara que se votará el informe de ponencia de la reforma y allí quedará oficialmente suspendido el debate de la reforma, para que entre la subcomisión: “anunciamos que se suspende el debate hasta que la comisión accidental rinda un informe y se presente ante la plenaria”.

Este informe, sin embargo, será puesto a consideración. Si no se aprueba por la mayoría de la corporación significaría que la reforma no tendría que ajustarse. Es decir, no es vinculante lo que se vaya a concertar allí, sino que nuevamente será puesto a consideración.