Estas son las medidas de seguridad para el partido Deportivo Pereira – Once Caldas

Clásico Cafetero Deportivo Pereira Vs. Once Caldas - Colprensa.

Pereira

El domingo 10 de septiembre a las 4:00 p.m., se disputará el clásico cafetero entre el Deportivo Pereira y el Once Caldas, encuentro para el que desde la Comisión Local para la Seguridad, Comodidad y Convivencia del Fútbol profesional de la capital risaraldense hacen un llamado a la calma y el respeto.

Karen Zape, secretaria de gobierno municipal dio a conocer las medidas de seguridad establecidas para la ciudad.

“Tendremos apertura de puertas a la 1:00 p.m., está prohibido el ingreso a menores de edad a las tribunas norte y sur, está prohibido el uso de cualquier tipo de pólvora y por supuesto el ingreso de mascotas no está permitido. Habrá ingreso de hinchada visitante en la tribuna norte, no se permite el ingreso de trapos, banderas, bufandas, instrumentos musicales, frentes de barra de la hinchada visitante; el único distintivo permitido para ellos será la camiseta del equipo en la tribuna norte. En las demás tribunas no se permite el ingreso de ningún tipo de elemento alegórico o alusivo al equipo visitante”, aclaró la funcionaria.

Para la entrada al estadio es necesario presentar el documento de identidad, a las tribunas occidental y oriental ingresarán mayores de un año en compañía de su representante legal, está prohibido el ingreso de morrales, maletines, canguros, correas con chapas gruesas, bolsas, rayos láser, armas blancas o de fuego y bebidas o comida.

Aclaró además la secretaria que no está permitida la venta de boletas en el espacio público, estás se comercializan únicamente en los puntos autorizados por la organización del partido.

El punto designado para el encuentro y acompañamiento de la Policía a la barra visitante es en el peaje de Tarapacá a las 11:00 a.m., lugar en donde deberán presentar la boleta ya comprada.