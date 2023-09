Santa Fe regresa al triunfo ante Junior y queda cerca de la parte alta de la tabla

Bogotá

Independiente Santa Fe se reencontró con el triunfo y le cortó la seguidilla de victorias que traía Junior. El conjunto de Hubert Bodhert se impuso por la mínima diferencia con un autogol tempranero y supo aguantar para así escalar en la tabla de posiciones hasta la parte alta.

En la primera tenencia de pelota llegó el gol que abrió el marcador. Mateo Garavito, con un pase largo, libró las dos primeras líneas y encontró a Ever Valencia por la izquierda a la espalda de Edwin Herrera, llegó al encuentro con el balón y lanzó un centro; Emmanuel Olivera, con tan mala suerte, terminó enviándola al fondo de su propio arco, ante un Santiago Mele ya jugado que iba a interceptar.

Luego del gol, el conjunto barranquillero intentó adueñarse de la pelota, pero los locales presionaban bien la salida y no le dejaban espacios, además, no había precisión a la hora de salir. No obstante, tuvieron la primera aproximación clara a los 18 minutos tras una buena combinación por la zona izquierda que Jhon Vélez finalizó con un remate e hizo estirar a Antony Silva.

El conjunto Cardenal, si bien no tuvo la posesión de la pelota, generó más llegadas. Al 25, José Aja conectó de cabeza un balón que le llovió desde la derecha tras el lanzamiento de Christian Marrugo, pero se fue desviado por muy poco sobre la mano izquierda de Mele. De pelota parada, una más tuvo el conjunto local mediante Iván Scarpetta con un tiro de esquina, pero faltó potencia y ubicación.

Entretanto, el estadio le dio una bienvenida no tan calurosa a José Enamorado justo antes de los 30 minutos, ya que entró para reemplazar a Vladimir Hernández luego de sentir una molestia física que le impidió continuar en el terreno de juego. Enamorado fue quien tuvo la acción más clara de la visita en la primera parte, al desbordar por izquierda y rematar al horizontal.

Santa Fe supo aguantar; Junior careció de precisión

La segunda mitad comenzó intensa y con opciones para ambos equipos. Sobe el 56 iban a llegar dos para cada lado. Edwin Herrera rechazó desde el fondo un balón que iba con potencia y le terminó quedando en el área chica a Carlos Bacca, quien se libró bien de José Aja, pero no pudo ajustar el remate.

Luego, el uruguayo Santiago Mele mostró inseguridad en dos acciones, pero terminó saliendo bien librado ante las malas decisiones que tomó Yeison Moreno, para el lamento de la hinchada local que vio en esas la posibilidad de ampliar el marcador.

En el conjunto de Arturo Reyes, Enamorado fue uno de los más desequilibrantes por su banda, pero le faltó determinación en algunas acciones para poder dar una estocada final o asistir a los hombres de punta, en este caso Carlos Bacca y Gonzalo Lencina, quien entró en el último cuarto del compromiso.

Santa Fe terminó dominando el balón y sabiendo aguantar el resultado partiendo de la tenencia de la pelota, para así volver al triunfo tras tres fechas en las que no pudo sumar de a tres, ya que el último había sido ante Medellín por la fecha 3.

Por su parte, Junior por liga no caía desde la segunda jornada, cuando enfrentó al Poderoso en el Atanasio Girardot. Desde entonces, había acumulado cuatro empates y venía de dos triunfos consecutivos frente a América y Envigado.