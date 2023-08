Flor Denis Ruiz, subcampeona del mundo en jabalina: “la veo como medalla de oro”

Flor Denis Ruiz logró un lanzamiento de 65.47 metros en la disciplina de jabalina, registro que le bastó para lograr la medalla de plata en el Mundial de Atletismo en Budapest. La colombiana estuvo cerca de quedarse con la presea de oro, pero la japonesa Haruka Kitaguchi, en su última oportunidad, consiguió un registro de 66.73 y se proclamó campeona.

Hurtado, de 32 años, apenas terminó la prueba habló con los micrófonos de El VBar de Caracol Radio, donde se mostró contenta por el resultado obtenido, y más partiendo de la falta de apoyo que ha tenido, ya que le toca entrenar sola y en los últimos meses, a raíz de una lesión, no lo pudo hacer con tanta agresividad.

“Super contenta. Agradecida con los colombianos, por ese apoyo que me dieron. Estoy super feliz”, dijo emocionada la vallecaucana, quien dio detalles de la prueba y aseguró que no esperaba que la japonesa superara su marca y ya se visualizaba con el oro. “El primer lanzamiento lo hice tranquila, porque lo que había que manejar era la tranquilidad. El promedio estuvo muy bien, sino que el primer lanzamiento me dejó sin fuerza y busqué la forma de motivarme”, comentó.

“No dudaba de la japonesa. No me esperaba en el último lanzamiento que me quitaran la medalla de oro”, agregó al respecto, pero a la vez se escuchó con deseos de competir en los Olímpicos, a los que logró el cupo número 24 para el país, “esto no ha terminado, esto apenas está empezando. Vamos duro para los Juegos Olímpicos”.

“Esta medalla de plata es una medalla grande, la veo como medalla de oro. Esto no ha terminado aquí y esto me da más motivación para los Olímpicos”, dijo enérgica.

Sin embargo, lamentó no contar con el apoyo necesario por parte de la Federación y el Ministerio del Deporte, ya que le ha tocado un camino difícil en el que tiene que entrenar sin la supervisión de algún entrenador.

“Necesito una persona que esté conmigo, porque me ha tocado muy duro. Yo siempre estoy sola, pero hace años vengo así, necesito que alguien esté conmigo ahí”, comentó.

Finalmente, manifestó que espera lograr la medalla de oro en París 2024 y alcanzar el registro de los 70 metros. “De mí esperen cosas buenas porque tengo mucha fe. Día tras día vivo enfocada, hace mes y medio me he venido lesionando seguido, no he podido entrenar bien, no ha sido fuerte el entrenamiento para cuidarme y sé que puedo dar más de mí”, concluyó.