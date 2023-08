Jenni Hermoso le respondió a Rubiales: “En ningún momento consentí el beso que me propinó”

Jennifer Hermoso (Photo By Francisco Guerra/Europa Press via Getty Images) / Europa Press Entertainment

Después de las controversiales declaraciones de Luis Rubiales, Presidente de la Real Federación Española de Fútbol, las Campeonas del Mundo con España, hace menos de una semana, sacaron un comunicado mediante la FUTPRO, en dónde se negaban a volver a una convocatoria.

Las jugadoras condenaron, no sólo los actos en la final del Mundial, sino también el discurso dado en la asamblea en la mañana del viernes 25 de agosto. Las jugadoras también aseguran que los actos del Presidente de la RFEF “han atentado contra la dignidad de las mujeres”.

Además, añadieron que las llena de profunda tristeza que el mayor éxito deportivo del fútbol femenino español, se esté empañando por acciones, y hechos, inaceptables.

Versión de Jenni Hermoso

En el mismo comunicado, Jenni Hermoso, víctima del beso propiciado por el directivo español, dio su versión de la historia: “Quiero aclarar, que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”.

Una postura contundente

En el comunicado, expresaron que desean: “cambios estructurales reales, que ayuden a la Selección Absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores”,

Las futbolistas aclararon que, ninguna de las que firmaron el escrito (las 23 mundialistas y 58 jugadoras más), volverán a una convocatoria de la Selección si continúan los actuales dirigentes.

Las jugadoras esperan una respuesta contundente por parte de los poderes públicos para que, acciones como estas, no queden impunes.