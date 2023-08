Eduardo Méndez revela detalles del intento de estafa en el fichaje de Jersson González

Independiente Santa Fe había comunicado el traspaso de Jersson González al fútbol de Europa. Si bien no dieron a conocer el club, se pudo establecer que era Racing de Estrasburgo de Francia el equipo al que llegaría el joven futbolista. No obstante, posteriormente sacaron otro comunicado en el que informaron que se trataba de un intento de estafa y que por lo tanto el jugador seguirá ligado al conjunto Cardenal.

En El VBar de Caracol Radio, el presidente de la institución, Eduardo Méndez, dio más detalles sobre cómo se produjeron los hechos y el acercamiento de la supuesta oferta al club, que llegó por intermedio del representante del joven futbolista.

“La noche del miércoles llegó el empresario del jugador con una oferta que estaban haciendo de un equipo francés, yo le dije que la estudiáramos y veíamos la viabilidad, pero yo no estaba entusiasmado en que tenía que ser ya. Estuvimos hablando con el jugador y yo solicitaba que el jugador nos acompañara un buen tiempo y que jugara hasta diciembre y el empresario estaba siendo presionado por la oferta y cuando le dije que miráramos la viabilidad, entonces que hiciéramos contacto con el equipo”, dijo Méndez en principio aludiendo a lo que estaba pidiendo para continuar con las conversaciones.

Sin embargo, cuando comenzaron a entrar en detalle sobre la documentación que había llegado, se percataron de inconsistencias en la página web del supuesto club y en el correo electrónico, que tenía un caracter de más con relación al oficial.

“Comenzamos a analizar los papeles y la documentación y uno ya está acostumbrado a revisar documentos y ser ágil en el ámbito, se determinó que la página insistía que los emblemas del club no estaban y había un correo idéntico al del club, solo lo diferenciaba una raya y ahí nos dimos cuenta de que él estaba siendo engañado y nosotros proveímos eso. No alcanzamos a hacer nada”, agregó el presidente Cardenal.

Cuando se le preguntó a Méndez por el valor del futbolista, contestó que él considera el precio de un futbolista es lo que le ofrecen y que, a pesar de que sea por debajo de lo que se considera, es imposible retener a un jugador al que le lavan la cabeza con que le van a pagar más.

“Yo pedí 3 millones de dólares, pero si nos ofrecen menos, cómo retengo un jugador que le dicen que le van a pagar 40.000-50.000 dólares, es imposible retenerlo. Cuando a un jugador, lo primero que hacen es dañarle la cabeza y decir lo que va a ganar, uno no se puede oponer a nada. Siempre he dicho que el jugador vale lo que ofrecen, uno pide y entra en negociaciones. Por eso fue interesante lo de Mantilla, porque duramos varios meses negociando”, comentó al respecto.

Finalmente, dejó claro que “Santa Fe no le cerrará el paso a ningún jugador y si hay ofertas importantes no nos opondremos, en este caso no nos opusimos. El empresario estaba afanado, pero tenía que pasar los filtros de seguridad y nos dimos cuenta de que no era una realidad exacta. Se suspendió cualquier conversación con cualquier persona. El empresario reconoció el error y el jugador continuará con nosotros. De pronto querían hacer un acto delictivo”, concluyó.

