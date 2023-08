¿Sabía que la Tierra tiene sonido? Misión de la Agencia Espacial Europea lo descubrió

El espacio exterior es la región vacía del universo fuera de las atmósferas de los planetas, allí se contienen todas las galaxias y fenómenos astronómicos que se conocen al día de hoy. Sin embargo, así como su nombre lo indica, no hay absolutamente nada, no hay aire, no hay gravedad, ni tampoco hay sonido.

Es por esta razón que puede ser difícil pensar en que un cuerpo astral pueda generar un sonido hacia este espacio. No obstante, una misión de la Agencia Espacial Europea, ESA, por sus siglas en inglés, logró captar las ondas magnéticas producidas por el planeta Tierra en su rotación, las cuales sí tienen un sonido característico. Aquí le contamos todos los detalles sobre esto.

¿Cómo suena la Tierra desde el espacio exterior?

Por medio de sus redes sociales, el Profesor Fisión, como es conocido en sus redes sociales, subió un video, en donde muestra el estudio realizado por la entidad espacial y los sonidos que lograron captar de las ondas generadas por el planeta Tierra.

Se trata de la misión ‘Cluster’, la cual fue lanzada en el año 2000 para estudiar la meteorología espacial, los efectos de esto en la Tierra, la relación de la misma con el Sol y su entorno magnético. Según la ESA “La meteorología espacial tiene un impacto real en nuestras actividades y supone un riesgo importante para los viajes espaciales, tanto humanos como robóticos”.

“Las ráfagas de partículas de alta energía procedentes del Sol pueden contener hasta cien millones de toneladas de material, y este puede atravesar las paredes de las naves o afectar a sus sistemas electrónicos, inhabilitar satélites y, en la Tierra, puede provocar fallos en transformadores y en la red eléctrica. En la actualidad, unos 1.800 satélites activos circunvalan nuestro planeta, y cada vez dependemos más de la tecnología espacial” aseguraron los expertos de esta entidad.

Cabe aclarar que todos los datos recopilados de estas ondas fueron sonificados por la NASA y se obtuvieron transformando las frecuencias en señales que puedan ser escuchadas por el ser humano.

A continuación le dejamos el video para que escuche el sonido generado por las ondas magnéticas de la Tierra desde el espacio: