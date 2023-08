Enrique Santiago, abogado de las Farc en proceso de Paz, recibió nacionalidad colombiana

Colombia

El canciller Álvaro Leyva oficializó la entrega de la nacionalidad colombiana al abogado y político español Enrique Fernando Santiago Romero, quien fue asesor jurídico de la extinta guerrilla de las Farc durante las negociaciones con el Gobierno Santos. La administración del presidente Gustavo Petro quiso reconocer su “aporte a la Paz”.

“Enrique Santiago ha contribuido con la generación de espacios de confianza entre las partes en el marco del proceso de paz del 2016, así como una permanente apuesta por el reconocimiento en el escenario español de la realidad colombiana y su búsqueda por la Paz”, manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre este reconocimiento.

Tras ser reconocido, Santiago aseguró que “es un honor indescriptible recibir este reconocimiento por parte de toda la nación colombiana y, en especial, por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Durante años he intentado trabajar por la paz y por el respeto de los Derechos Humanos en Colombia, aportando lo que me ha sido posible para proteger a sus defensores en Colombia, para contribuir al bienestar y la justicia social de los trabajadores y trabajadoras colombianas. Para mí no hay mayor privilegio que ser reconocido como un hijo más de Colombia, la patria que desde hace años he sentido tan mía como la sentiría cualquier otro colombiano”.

Además del jurista español, el Gobierno también le otorgó la nacionalidad al escritor nicaragüense Sergio Ramírez y a su esposa, Gertrudis Guerrero, a quienes el Gobierno de ese país se las quitó. “Son actores de trascendencia en la expresión de la cultura latinoamericana, y una muestra de la lucha por la libertad y la democracia en el continente”, indicó la Cancillería.

“Muchas gracias al presidente Gustavo Petro, y a usted, señor canciller Leyva, por darnos a mi esposa Tulita y a mí una patria, cuyo umbral atravesamos felices porque sabemos que desde antes nos hallamos en tierra propia. Lo que nos han quitado con manos siniestra, Colombia nos los devuelve con mano generosa”, dijo Ramírez.

La ceremonia de nacionalización se realizó en la residencia de la Embajada de Colombia en España, con el canciller Álvaro Leyva como representación del presidente Gustavo Petro, y el embajador Eduardo Ávila Navarrete.