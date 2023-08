“Gobernador del Meta no tiene por qué meterse en mi definición del gabinete”: Petro

Colombia

Tras la pelea que protagonizaron el ministro del Interior y algunos mandatarios locales y regionales del país por cuenta del recrudecimiento de la violencia, lo que desencadenó en que se le pidiera al presidente Gustavo Petro solicitar la renuncia de Velasco, el mandatario salió en defensa del funcionario de gobierno.

Su pronunciamiento se dio a través de Twitter, en respuesta a una declaraciòn del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, uno de los que ha pedido la salida del ministro. Por ello, Petro le respondió con nombre propio: “Yo no me meto en la definición del gabinete del Meta, el gobernador del Meta no tiene por qué meterse en mi definición del gabinete nacional”.

El punto que estalló la polémica, y que mayor molestia le causó a alcaldes y gobernadores, fue que el ministro afirmara que existía una hipocresía a la hora de hablar sobre la inseguridad en el país, pues, sugirió el funcionario, estos comentarios tenían un doble propósito dado las elecciones de octubre: “No me parece prudente que los gobernadores, en periodo electoral, quieran convertir ese tema nacional en un tema electoral”.

Agrupaciones como la Federación Nacional de Departamentos rechazaron estas declaraciones en las que Velasco sostenía además que había gobernadores que tenían su propio candidato. “Esperamos que llegue el cambio a la cartera del Interior, con un ministro que respete a las regiones y sus autoridades, que no ponga en riesgo la prevalencia del interés nacional con sus mezquindades e indiferencia frente a la realidad de la inseguridad”, afirmaron.

Por estas críticas, y pese al espaldarazo del presidente Petro, el ministro reconoció que el término de ‘hipocresía’ no fue el más apropiado para abarcar la discusión, por lo que ofreció excusas y retiró tal aseveración.