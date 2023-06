OEA contempla la solicitud del presidente Petro de actualizar la Carta Democrática

Washington DC

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, entregó este martes un adelanto sobe los temas que se abordarán durante la edición 53 de la Asamblea General de la OEA en Washington DC.

De acuerdo con el diplomático uruguayo, 24 cancilleres de la región confirmaron su asistencia a la Asamblea General, entre ellos el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. El canciller de Colombia, Álvaro Leyva no asistirá, en cambio estará la vicecanciller Elizabeth Taylor. A pesar de la ausencia del jefe de la cartera diplomática de Colombia, el Secretario Almagro afirmó que abordarán en el encuentro la petición del gobierno Gustavo Petro de actualizar la Carta Democrática para atender las necesidades del hemisferio.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, respondió a Caracol Radio sobre los detalles que considerarían actualizar o ajustar de la Carta Democrática tras la petición del presidente Petro.

“Toda propuesta de buena fe y que busca un aporte para sumar y para hacer el sistema fuerte es muy importante. En ese sentido es nuestra mejor disposición a avanzar en este tema como asegurar las libertades de siempre pero también las nuevas libertades que surgen de la tecnología, de las fake news y de la información real y verdadera”, dijo Almagro.

“Coincidimos en muchos de los planteos (de Gustavo Petro) por ejemplo la Carta de la OEA en 1948, muy pocos países del CARCOM eran independientes, los 14 países del Caribe fueron independientes en los 60s, 70s y 80s, se habrá que actualizar para tener en cuenta esas nuevas realidades políticas”, agregó, Almagro.

Frente a la petición del presidente Petro del regreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Almagro afirmó que las puertas están abiertas, siempre y cuando cumplan con las medidas de protección de derechos humanos.

“No hay avances visibles, ni el funcionamiento democrático del país, ni la protección de los Derechos Humanos, ni a la situación de los presos políticos, ni a la justicia, ni a los crímenes de lesa humanidad, no los hay esa es la realidad. No hay separación de poderes, no hay libertad de expresión, no hay probidad en el manejo de las cuentas públicas, no hay una independencia del crimen organizado de otras actividades ilegales como la minería ilegal, narcotráfico y contrabando, es un país que ha creado la peor crisis migratoria de este hemisferio con 7 millones de migrantes, la peor crisis humanitaria, con 9 millones de personas en riesgo de hambre, es un país que ha colapsado”, dijo Almagro. Agregó que “eso es un proceso de acumulación política”, por lo que dejó entre ver que Venezuela no estaría preparado para regresar.

Caracol Radio pudo conocer que durante las Asamblea General habrá una participación del presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, bien sea en vivo, online o un video pregrabado. La guerra en ese país hará parte de la discusión de la reunión, así como otros temas como el cambio climático, los derechos de la mujer, y la libertad de expresión.

Durante la Asamblea se conmemorará el legado del expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter, que, según Almagro, fue uno de los mandatarios de la Unión Americana más importantes para la región.