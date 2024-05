En un 75 % se han reducido los secuestros durante el 2024 en Medellín

Medellín, Antioquia

De acuerdo con la información del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia - SISC, hasta mayo de este año se han registrado en la capital antioqueña dos casos de secuestro, frente a ocho casos ocurridos en los primeros cinco meses de 2023, lo que implica una reducción del 75 % en este delito.

Este año ya han sido capturadas 24 personas que, al parecer, están relacionadas con casos de secuestro en Medellín.

“Hemos implementado estrategias avanzadas de vigilancia, monitoreo y, sobre todo, de reacción de la mano de la fuerza pública. Sabemos que la seguridad de nuestra comunidad no es negociable y estamos totalmente decididos a devolver la tranquilidad a nuestra ciudad y a nuestras calles”, expresó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.

La ciudad no tenía una cifra tan baja de secuestros desde 2019, según lo señaló el secretario.

“Estos resultados reflejan el trabajo coordinado entre Policía, Ejército y Fiscalía. Este delito que afecta la libertad, uno de los bienes más preciados de las personas, es una de las fuentes de financiamiento de los grupos armados ilegales”, agregó el secretario.

Entre las medidas que han sido adoptadas pos la administración distrital, en conjunto con las demás autoridades, está el aumento de la presencia de integrantes de la Policía en puntos estratégicos, el monitoreo de actividades sospechosas y también la realización de campañas para promover la denuncia.

“El reto es mantener los buenos resultados, lograr que sea erradicado de nuestra ciudad y que los bandidos entiendan que no se pueden meter con la vida y la libertad de nuestros ciudadanos. No permitiremos que el miedo y la delincuencia sigan gobernando. No descansaremos hasta erradicar esta amenaza de raíz”, puntualizó Manuel Villa Mejía.

De acuerdo con las autoridades, la modalidades de secuestro en Colombia son simple y extorsivo. En los casos del primero, que implica retener u ocultar a una persona, tiene penas de 10 a 20 años de cárcel. El segundo persigue beneficios ilícitos y se castiga con penas de 24 a 40 años.