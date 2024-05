“Tenemos la voluntad para hablar de secuestros; en su momento se hará”: Pablo Beltrán

JUDICIAL

Terminada la semana de reuniones entre las delegaciones del Gobierno y del ELN, que se llevaron a cabo en Caracas, Venezuela, Pablo Beltrán, jefe del equipo negociador de esta guerrilla, en diálogo exclusivo con Caracol Radio se refirió a la importancia de llegar a firmar el punto 1 de la agenda de este proceso que está relacionado con la participación de la sociedad civil que es la columna de este proceso de paz.

“Es que en 18 meses hemos firmado 28 acuerdos. Este es el número 28. Y es muy decisivo porque hemos dicho que la participación de la gente es el corazón de este proceso. Colombia necesita cambios profundos y necesita el compromiso de todos, no solamente de una guerrilla y de un gobierno. Entonces, si no se le da la voz a la gente y no se respeta esa voz, pues aquí no vamos a incorporar gente para que sume en la búsqueda de cambios. Entonces, el trabajo de esta semana fue eso, tener en cuenta lo que dijo la gente, respetarlo y cada cosa que se puso ahí implica un compromiso para la mesa. Cada cosa que se colocó ahí es para responder por ello”.

Pablo Beltrán, jefe del equipo negociador de esta guerrilla, en entrevista con Cristina Navarro, editora judicial de Caracol Radio Ampliar

Pablo Beltrán también dio a conocer lo que viene después de esta firma entre las partes en negociación y reveló que se van a unir los puntos dos y tres de la agenda para poder avanzar y hacerla más breve.

“Se va a organizar el punto dos y el punto tres, los vamos a unificar. Hay muchos diagnósticos de los cambios que necesita Colombia, los vamos a tener en cuenta. Y lo importante es que quede una agenda de transformaciones y que se ayude a estructurar una alianza política y social para sacar esos cambios adelante.

El jefe del equipo negociador del ELN le envió un mensaje a la sociedad colombiana que ha hecho críticas, por ejemplo, con el tema de los secuestros extorsivos.

“Dentro de las muchas cosas que hay que cambiar, cada uno le dice a la otra parte que debe hacerlo. Eso está incluido en la agenda de negociaciones y en su momento se va a tratar. Nosotros hemos dicho que tenemos toda la voluntad de hacer los cambios que se requiera para que el proceso ande”.

Dijo que próximamente esperan hablar sobre el tema de los secuestros con fines económicos.

“Sí, eso está en la agenda porque la idea es que, en el cese al fuego bilateral, que termina el 3 de agosto, podamos incorporar este tema y, por supuesto, que tiene que ver el análisis de cómo va el cese y cuáles son los elementos necesarios para la prórroga. En ese momento se tiene que tocar. Eso llegará a su momento, como la mesa tiene tantos temas, cuando le toque el turno se abordará.

En este diálogo exclusivo con Caracol Radio Pablo Beltrán también respondió sobre la realización de un próximo ciclo de conversaciones y sobre el futuro de la mesa de negociaciones.

“Bueno, ese punto está pendiente. Hay varios factores críticos para tratar y esperamos hablarlos y poder continuar. O sea, yo no le puedo decir una fecha, pero sí hay la voluntad para buscarla”.

Pablo Beltrán aseguró que este proceso de paz se enfoca en buscar la paz con transformaciones, no solo pacificación y que eso es lo que distingue este proceso de otros, porque esta es una propuesta de paz a las buenas.