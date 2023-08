Si las semanas cotizadas no aparecen en su fondo de pensión: ¿Qué debe hacer?

En Colombia, para poder acceder a una pensión en Colombia, el cotizante deberá cumplir con ciertos requisitos, dependiendo de si está en el Régimen de Prima Media (RPM), o en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais). Para el RPM, Colpensiones se encarga de administrar los recursos, en el caso del Rais, el único requisito que debe cumplirse es reunir el capital suficiente para financiar una pensión que sea de más de 110% de un salario mínimo.

Ahora bien, cualquier persona que cotiza a pensión debería saber más sobre su historia laboral, debido a que documento consolida toda la información, de manera cronológica y detallada, de los vínculos laborales de una persona y sus aportes pensionales realizados.

Además, con este certificado se puede constatar el número de semanas cotizadas en los fondos privados como de régimen público. A su vez, la historia laboral sirve para determinar si un beneficiario cuenta con los requisitos necesarios para acceder a la pensión por invalidez, sobrevivencia, familiar y por vejez.

Una de las dudas que más surgen sobre este tema es, cómo recuperar las semanas cotizadas no aparecen en su fondo de pensión. Aquí le contamos qué deberá hacer si este es su caso:

¿Qué hacer para recuperar semanas faltantes?

En muchos casos puede que se pierdan algunas semanas cotizadas, ya sea porque no aparecen registradas en el sistema y aparecen como una deuda o no pago de aporte. Al respecto, lo primero que deberá hacer el cotizante será reportar ante la administradora de pensiones los periodos que no se registran en la historia laboral, informando datos de dónde laboró, tiempos pendientes, datos de los empleadores, entre otros.

Así, su Fondo de Pensiones podrá iniciar gestiones correspondientes ante las entidades externas para verificar y normalizar las incidencias identificadas. Estos son los documentos que deberá tener en cuenta si quiere recuperar esas semanas:

Documento de identidad del afiliado.

Solicitud de liquidación de ajustes de historial.

de ajustes de historial. Liquidación acompañada de una cuenta de cobro.

Copia de la certificación laboral en la que conste la fecha en la cual existió relación laboral, es decir, fechas en la que trabajó con esa empresa y donde se evidencien sus salarios y el pago de las prestaciones sociales.

Es importante mencionar que cada fondo de pensión cuanta con documentos y requisitos diferentes, por lo que es recomendable entrar al sitio web donde está afiliado y comprobar la documentación o presentarse presencialmente.

¿Puedo pagar las semanas faltantes?

Es importante aclarar que no es igual pagar semanas faltantes a seguir cotizando hasta completar las semanas faltantes. Así las cosas, si las personas no pueden acreditar las cotizaciones de las semanas, no podrá hacerlo, deberá seguir pagando hasta completarlas.

Si en su caso el empleador no realizó las cotizaciones, tendrá demandarlo para que un juez le ordene realizarla con el respectivo cálculo actuarial. Un afiliado como tal no puede pagar, debe ser el empleador quien realice el trámite en caso en que no hubo afiliación.

¿En qué fondo de pensiones se encuentra afiliado?

Para proceder la consulta al fondo de pensiones al que está afiliado, ingrese al Registro Único de Afiliados, el cual le permite el acceso a la información de afiliaciones al Sistema de la Protección Social, a cada ciudadano o a entidad que requiera una consulta adicional. Para más información, visiste este enlace.

Ya en el sitio, acepte las condiciones de uso, y será dirigido a un formulario en el que debe colocar su número de cédula y la fecha de expedición de su cédula.

Recomendaciones a la hora de cotizar sus semanas

Es importante mencionar que si el afiliado no cuenta con las planillas, la solicitud de corrección no tendrá lugar, ya que no hay forma de acreditar que se hizo una cotización. Para evitar que esto le suceda, estas son algunas recomendaciones sencillas que debe tener muy presente: