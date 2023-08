León Darío Muñoz explotó contra la directiva y el técnico de Nacional, tras la eliminación

Atlético Nacional quedó eliminado de la Copa Libertadores 2023, luego de haber caído 3-0, global 5-4, en Avellaneda ante Racing. El conjunto verdolaga sumó su segunda decepción del año, la primera bajo el mandato de William Amaral, y la tensión con la hinchada es cada vez más grande.

En el Alargue de Caracol Radio habló León Darío Muñoz, exdelantero del conjunto verdolaga, sobre la decepción internacional del equipo, apuntó fuertemente contra la directiva y el cuerpo técnico de la institución, así como aseguró que están “quemando” a los jóvenes jugadores.

Muñoz tuvo cuatro etapas en el conjunto antioqueño. En ese lapso ganó dos ligas colombianas, dos Copas Merconorte (en una de ellas fue goleador) y una Interamericana.

En este segundo semestre, Nacional tiene por delante la Liga y la Copa Colombia.

Críticas a las directivas y los entrenadores: No es de ahora. Desde la parte técnica y directiva, Nacional debe recomponer. No se puede afrontar un torneo internacional con muchachos, es un error gravísimo. Sacar un entrenador como (Paulo) Autuori y dejar uno (Amaral) que no tiene experiencia ni bagaje para enfrentar un torneo internacional. Era el torneo más importante de Nacional en el año, pero enfrentarlo con muchachos y de la manera en que lo hizo es triste y decepcionante. Eso acarrea desde la parte directiva porque si usted es un pelao y lo ponen a jugar, usted debe ir porque está obligado, no le dan otra opción. Si la consigna en Nacional es promover jugadores, por qué no los pone en la Liga y sí en la Libertadores. Es un error gravísimo que los técnicos de Nacional están aceptando y eso parte de los directivos, que son quienes obligan a dejar al equipo en estas condiciones. Si hubiesen perdido de otra forma, está bien; pero así, sin ideas, argumentos ni un planteamiento. Parecía que tuvieran miedo y es normal en un jugador joven. Es triste.

Manejo a los jóvenes: No podés comparar que Racing tenga 1-2 jugadores en la cancha y el resto de experiencia, con Nacional que cuántos jóvenes eran. Está bien tener a uno que venga bien, pero Ojeda no se puede comparar con los jóvenes de Nacional que apenas están empezando este año. Eso es dar muchas ventajas. Esto aparte del entrenador, cómo pretende plantear un partido de Copa Libertadores, en Argentina, contra Racing, con muchachos que difícilmente han jugado dos torneos seguidos. Se debe saber cuándo se ponen los jugadores y cuándo tienen personalidad o no. Es una diferencia abismal. Nacional puede tener jugadores a futuro, pero en este momento no era ideal tenerlos.

Proceso en Liga o Copa, no en Libertadores: Uno como jugador que fue sabe de que un pelao, que no tiene experiencia, difícilmente puede solucionar un partido. Un muchacho es para llevarlo de a poco, no para tirarlo a la guerra y meterlo para que solucione. Esa concepción está errada. Eso parte de la parte técnica, un técnico sin experiencia hace ese tipo de cosas. Uno ve a Atlético Nacional, desde la parte directiva con las contrataciones y técnica con el brasilero, que no tiene experiencia para dirigir a en estas instancias celebrando partidos pasados… Esos muchachos no iban a resolverle nada. Cuando debes jugar con un equipo argentino fuera de casa, no puedes meter a unos muchachos a quemarlos y eso fue lo que pasó. Esto no puede volver a ocurrir. Los directivos de Nacional no pueden pretender que los muchachos les vayan a salvar la vida. En Nacional no tienes tiempo para ese tipo de cosas, puedes hacer procesos en Liga y Copa, no en la Copa Libertadores.